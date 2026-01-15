Kościoły ewangelikalne nadal się rozwijają w całej Hiszpanii

Ewangelikalna społeczność Hiszpanii nadal poszerza swoją fizyczną obecność – liczba kościołów ewangelikalnych osiągnęła w 2025 roku 4 763, wynika z nowych danych opublikowanych przez Obserwatorium Pluralizmu Religijnego (Observatory of Religious Pluralism).

Dane wskazują na stały wzrost liczby mniejszości religijnych w Hiszpanii, mimo że kompleksowe ogólnokrajowe statystyki dotyczące osobistych przekonań religijnych pozostają ograniczone.

Analitycy podkreślają, że zmiany w religijnym krajobrazie kraju najlepiej odzwierciedla rosnąca liczba zarejestrowanych miejsc kultu.

Obserwatorium, działające przy Fundacji Pluralizm i Współistnienie (Pluralism and Coexistence Foundation), od niemal dwudziestu lat monitoruje miejsca kultu mniejszości religijnych w całej Hiszpanii.

Jego najnowsza aktualizacja, opisana na łamach Evangelical Focus, pokazuje, że chrześcijaństwo ewangelikalne jest obecnie najbardziej ugruntowaną mniejszościową religią pod względem liczby miejsc kultu, a ich liczba w skali kraju zbliża się do granicy 5 000.

Największa koncentracja kościołów ewangelikalnych znajduje się w Katalonii, gdzie odnotowano 1 010 lokalizacji. Madryt plasuje się na drugim miejscu z 855, a Andaluzja ma 744 ewangelikalne miejsca kultu. Wspólnota Walencka zajmuje czwarte miejsce z 510 takimi miejscami.

Ogólnie rzecz biorąc, Obserwatorium odnotowuje dalszy wzrost liczby przestrzeni wykorzystywanych przez przez wyznania mniejszościowe w całej Hiszpanii.

Kościoły katolickie nadal dominują – jest ich 22 922 – ale ewangelikalne i muzułmańskie miejsca kultu, których liczba zbliża się obecnie do 2 000, stanowią systematycznie rosnący udział w religijnej infrastrukturze kraju.

Dane te pojawiają się na tle szerszych zmian w religijnej tożsamości Hiszpanii.

Fundacja na rzecz Pluralizmu i Współistnienia opublikowała niedawno Barometr religii i przekonań w Hiszpanii na rok 2025, który wskazuje na znaczący wzrost liczby osób niezrzeszonych w żadnym z wyznań.

Zgodnie z badaniem 42% społeczeństwa nie identyfikuje się z żadnym wyznaniem, włącznie z osobami określającymi się jako obojętne, agnostycy lub ateiści.

Katolicyzm pozostaje największą grupą – 46% wśród tych, którzy deklarują wiarę – podczas gdy jedynie 8% utożsamia się z innymi tradycjami religijnymi.

Pomimo postępującej sekularyzacji raport zauważa, że mniejszości religijne nadal zyskują na widoczności, przyczyniając się do coraz większej różnorodności religijnego krajobrazu.

Jednocześnie dane Centrum Badań Socjologicznych sugerują, że przekonania religijne w minionym roku ustabilizowały się, bez większych odnotowanych zmian.

Razem wyniki te rysują obraz Hiszpanii, która jest jednocześnie bardziej zsekularyzowana i bardziej zróżnicowana religijnie niż w poprzednich dekadach.

Źródło: Christian Today