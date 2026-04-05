Kościołom w Zimbabwe nakazano zawieszenie nabożeństw i udział w wiecu politycznym

Kościoły w dystrykcie Mudzi w Zimbabwe zostały wezwane do odwołania nabożeństw w niedzielę 29 marca i udziału w wiecu rządzącej partii ZANU-PF, co wywołało poważne kontrowersje polityczne.

W piśmie z 25 marca, skierowanym do lokalnych pastorów, zalecono zawieszenie nabożeństw, aby wierni mogli wziąć udział w spotkaniu partyjnym w szkole Kotwa High School.

Na tę decyzję stanowczo zareagowała 28 marca Rada Kościołów Zimbabwe (ZCC), wyrażając „głębokie zaniepokojenie i sprzeciw”. Podkreślono, że jest to naruszenie wolności religijnej, tym bardziej że dotyczy Niedzieli Palmowej – jednego z najważniejszych okresów w kalendarzu chrześcijańskim.

ZCC zaznaczyła, że Kościół powinien pozostać przestrzenią kultu, rozwoju duchowego i moralnego, wolną od wpływów politycznych. Przypomniano także, że konstytucja Zimbabwe gwarantuje wolność sumienia, religii i wyznania, która musi być bezwzględnie respektowana. Wiernych wezwano do spokojnego obchodzenia Wielkiego Tygodnia bez obaw i nacisków.

Wiec był częścią kampanii poparcia dla kontrowersyjnej poprawki konstytucyjnej nr 3. Według doniesień może ona wydłużyć kadencje władz, opóźnić wybory i zmienić sposób wyłaniania liderów.

Sprawa wpisuje się w szerszą debatę o zmianach konstytucyjnych. Wcześniej kościelni liderzy ostrzegali, że proponowane reformy mogą osłabić demokrację, ograniczyć rozliczalność władzy i zmniejszyć udział obywateli w procesie wyborczym.

Projekt zakłada m.in. odejście od bezpośrednich wyborów prezydenta na rzecz wyboru przez parlament oraz wydłużenie cyklu wyborczego z pięciu do siedmiu lat. Zdaniem krytyków podważa to zasadę, że władza pochodzi od obywateli.

Dla wielu wiernych próba skierowania ich z nabożeństw na wiec polityczny jest nie tylko zakłóceniem praktyk religijnych, ale także naruszeniem autonomii Kościoła. Wydarzenia w Mudzi zaostrzyły debatę o granicach władzy politycznej i ochronie wolności religijnej w Zimbabwe.

Źródło opr.: Christian Daily