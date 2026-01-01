Kościół w Indonezji świętował Boże Narodzenie pomimo zakazu i groźby

W wigilijny wieczór w Indonezji pastor Kościoła Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) Bethlehem w wiosce Sukasirna (Jonggol, Jawa Zachodnia) został zmuszony do ogłoszenia, że odwołuje nabożeństwa bożonarodzeniowe — mimo że posiadał zgodę na ich organizację. Oświadczenie to miało jedynie załagodzić napięcia wywołane groźbami radykalnych grup muzułmańskich.

Pod naciskiem lokalnych działaczy, pastor Irianto Budy uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami władz i radykalnych środowisk, którzy domagali się odwołania nabożeństw, powołując się na rzekome zagrożenie atakami. Pastor poinformował, że poproszono go również o rezygnację z nabożeństw 31 grudnia i 1 stycznia, ale zezwolono na niedzielne.

Wbrew oczekiwaniom radykałów, nabożeństwa odbyły się zgodnie z planem dzięki poparciu lokalnych społeczności, w tym przedstawicieli największych organizacji muzułmańskich: Nahdlatul Ulama i Muhammadiyah. Pastor podkreślił, że to dowód na silne poczucie solidarności międzywyznaniowej w Indonezji.

Spór miał prawdopodobnie początek w nieporozumieniu – list z prośbą o ochronę, który pastor skierował do lokalnej policji, przez pomyłkę trafił do urzędu wioski. Informacja o nabożeństwach wyciekła, co doprowadziło do presji i publicznego potępienia ze strony radykalnych grup.

Organizacje społeczne, takie jak Ruch „Indonezja dla Wszystkich” (PIS), skrytykowały działania władz lokalnych, podkreślając, że zakaz nabożeństw nie miał podstaw prawnych i narusza konstytucyjną wolność religijną. Wezwały Ministerstwo ds. Religii do interwencji.

Ostatecznie, po protestach społeczności i wsparciu międzywyznaniowym, władze zapewniły pastorowi bezpieczeństwo podczas nabożeństw bożonarodzeniowych i zapowiedziały ochronę podczas nadchodzących świąt.

Opr. na podst. Morning Star News