Kościół w Algierii rozwija się pomimo przeszkód

W Algierii prawie wszystkie osoby, które nawracają się na chrześcijaństwo, mają korzenie muzułmańskie. Ich myślenie i światopogląd są pod silnym wpływem islamu, który przybył do tego kraju ponad tysiąc lat temu. Dla wszystkich wierzących, ale zwłaszcza dla nowonawróconych, nabożeństwa i spotkania w grupach domowych są ważne dla wzrostu w wierze. Dlatego wielkim wyzwaniem dla wspólnot jest oficjalny nakaz zamknięcia kościołów wydany w 2018 roku.

„Jezus przepowiedział, że Kościół będzie prześladowany”

Pastor Salah prowadzi dużą wspólnotę w Tizi Ouzou. Podobnie jak 15 innych kościołów, jego kościół został zamknięty i zapieczętowany przez władze ponad dwa lata temu. Rząd próbuje tą kampanią spowolnić rozwój Kościoła. Władze zapowiedziały także zamknięcie czterech innych kościołów, ale do tej pory, nie zrealizowały swojej zapowiedzi.

„Zachęcamy chrześcijan, których kościoły zostały zamknięte, aby odwiedzali inne kościoły w regionie, ponieważ ważne jest, abyśmy mieli ze sobą społeczność” – mówi pastor. Jego kongregacja zareagowała na zamknięcie kościoła, jak również ograniczenia spowodowane pandemią, rozwijając działalność online. „Nasze sobotnie nabożeństwo jest transmitowane na żywo w internecie, a we wtorek umieszczamy nagranie online. Mamy około 12.000 do 14.000 odsłon naszego nabożeństwa. Ludzie nadal przychodzą do Chrystusa, ale wzrost został spowolniony”.

„Niektórzy pastorzy martwili się w czasie pandemii, że stracą swoje wspólnoty. Ale wielu z nich przyznało, że usłyszało głos Boga, który powiedział: 'Ja jestem pasterzem, Ja panuję’”. Według pastora Salaha zamknięcie kościołów zrodziło wiele pytań. Chrześcijanie zaczęli pytać: „Jeśli Bóg jest wszechmocny, to dlaczego nie jest w stanie rozwiązać tej sytuacji?”. Inni mówili, że to wszystko dzieje się dlatego, że w Kościele jest grzech.

Pastor Salah nie zgadza się z tymi głosami. „Jezus przepowiedział, że Kościół będzie prześladowany. Jeśli spojrzymy na pierwszy Kościół, to zobaczymy, że zaraz po cudach i wszystkich cudownych wydarzeniach, przyszło prześladowanie. To nie był sąd Boży przeciwko Kościołowi.

Staram się wyjaśnić chrześcijanom, że prędzej czy później doświadczymy prześladowań. Jest to napisane w wielu miejscach w Ewangelii”.

Mimo polityki władz pastor wyraża przekonanie: „Rząd nie może tak dalej postępować. Pewnego dnia porzucą te środki. Ale my jako Kościół potrzebujemy mądrości Bożej, jak kontynuować działalność w obecnych warunkach”.

Prosimy, módl się za chrześcijan w tym kraju. Algieria znajduje się na 24 miejscu Światowego Indeksu Prześladowań.

Za Open Doors

