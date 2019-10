Kościół Szwecji ostro skrytykowany po ogłoszeniu Grety Thunberg „następczynią” Jezusa

Greta Thunberg najwyraźniej nie może zrobić w Szwecji nic złego, skoro według Kościoła Szwecji jest teraz uznawana za oficjalną „następczynię” Jezusa Chrystusa.

W grudniu zeszłego roku, Kościół ten ogłosił, że ze względu na jej aktywne działania, postanowił umieścić 16-letnią alarmistkę zmian klimatycznych na najwyższym piedestale.

Wiadomość o wywyższeniu Thunberg ponownie pojawiła się na Twitterze w tym tygodniu. „Daily Wire” poinformował, że Kościół, który wspiera jej wysiłki, kilka dni temu zapowiedział bicie w dzwony jako symbol zainspirowanego przez Thunberg Globalnego Strajku dla Klimatu.

„Łącząc się z Globalnym Strajkiem dla Klimatu, bijemy w kościelne dzwony i zbieramy się na modlitwę o przyszłość ziemi” – ogłosił Kościół. „Modlimy się o wiarę, że człowiek jest odpowiedzialny za pielęgnowanie i zarządzanie Stworzeniem, aby dać dzieciom szansę na przyszłość. Modlimy się o świadomość, że zmiana klimatu dotyka najbardziej narażonych – biednych, dzieci i kobiety. Modlimy się o wiarę w ludzką zdolność do zmiany”.

„Gdy płonie Amazonka, zbieramy się, by razem walczyć o Matkę Ziemię” – oznajmia Kościół Szwecji, dodając: „ZAPRASZAMY!”.

Kościół ten został w sieci ostro skrytykowany za ogłoszenie Thunberg następczynią Jezusa. Kilka dni później, na jego koncie na Twitterze pojawiły się przeprosiny.

Kościół Szwecji to narodowy, ewangelicki kościół luterański, do którego przyznaje się ponad połowa szwedzkiej populacji, choć na nabożeństwa przychodzi mniej niż dwa procent. Zgodnie z informacjami Wikipedii, to największa chrześcijańska denominacja w kraju. Nie jest wspierany przez rząd i słynie z liberalnego podejścia do różnych kwestii teologicznych.

Jak informowało „CBN News”, w zeszłym tygodniu Thunberg wygłosiła mowę na forum ONZ, w której stwierdziła, że „jesteśmy na początku masowego wymierania”.

„To wszystko nie tak. Nie powinnam tu być” – powiedziała. „Powinnam być w szkole na drugim końcu oceanu. Wy jednak przychodzicie do nas, młodych ludzi, po nadzieję. Jak możecie? Swoimi pustymi słowami ukradliście mi marzenia i dzieciństwo”.

Krytycy zmian klimatycznych wtrącili się, przyznając jej rację odnośnie do twierdzenia, że dzieci nie powinny być postrzegane jako eksperci w tym temacie.

„Dzieci są mocnymi pionkami” – napisał Rich Lowry w konserwatywnym „National Review”. „Jest powód, dlaczego nie zwracamy się do nastolatków po wskazówki w palących problemach polityki publicznej”.

Brad Polumbo z „The Washington Examiner” mówi, że protesty przeciwko zmianom klimatycznym to tylko „koń trojański” socjalizmu.

„Tu nie chodzi o środowisko, a raczej o postęp skrajnie lewicowego programu gospodarczego w imię zielonej rewolucji. Widać wyraźniej niż kiedykolwiek, że ruch środowiskowy jest wspierany przez socjalistów, którzy w rzeczywistości postrzegają zwalczanie zmian klimatycznych jako problem drugorzędny wobec swoich radykalnych reform gospodarczych” – napisał.

Zaprzeczanie zmianom klimatycznym to religijna herezja dla pokolenia ludzi bogatych, pustych i duchowo zagubionych, będących w rozpaczliwej potrzebie nowej historii zbawienia.

Dr Bruce Aims, zasłużony emerytowany profesor biochemii i biologii molekularnej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, być może ujął to najlepiej: „Bóg umarł, potem (Karol) Marks, więc teraz czczą planetę”.

W niedawno przeprowadzonej analizie protestów przeciwko zmianom klimatycznym, starszy korespondent „CBN News” Dale Hurd napisał o pogrzebie zanikającego lodowca, jaki odbył się w Szwajcarii.

„Martwy lodowiec w Szwajcarii ‚umarł’, a ludzie przeprowadzili ceremonię” – napisał Hurd. „To coś, co robiły tylko ludy prymitywne”.

Autor: CBN News

Źródło: CBN News