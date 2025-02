Kościół i szkoła biblijna na celowniku policji

Prześladowania chrześcijan w Chinach nasilają się od lat. Podczas gdy w przeszłości oficjalnie zakazane podziemne kościoły mogły spotykać się relatywnie bez przeszkód, obecnie władze coraz częściej aktywnie je zwalczają. W rezultacie wspólnoty nieustannie szukają nowych sposobów na funkcjonowanie i głoszenie Ewangelii. Jak pokazują poniższe przykłady, chińscy chrześcijanie potrzebują naszych modlitw.

Tajne przygotowanie do duchowej służby

W grudniu 2024 r. nasza lokalna partnerka Joanna* poprosiła o modlitwę za uczestników kursu biblijnego w środkowych Chinach. Ze względu na prześladowania w regionie kurs odbywa się w utajnionej lokalizacji. Spośród około 30 uczestników niektórzy są jeszcze nastolatkami, a pozostali to 20-latkowie. Zajęcia od dwóch lat odbywają się w tajemnicy. W tym samym miejscu odbywają się także niedzielne nabożeństwa i zajęcia szkółki niedzielnej. Młodzi studenci są odpowiedzialni za jej prowadzenie; to zadanie jest częścią ich szkolenia i dla wielu pierwszym krokiem w duchowej służbie. Program studiowania Biblii, nabożeństwo i szkółka niedzielna dla dzieci są ściśle ze sobą powiązane. Ta współzależność pociąga za sobą również ryzyko: jeśli władze dowiedzą się o jednym z działań, będzie to miało natychmiastowy wpływ na inne działania. W Chinach kościoły mają zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas gdy maoistowskie nauki i idee Xi Jinpinga są przekazywane dzieciom już w przedszkolu.

Przesłuchanie policyjne z powodu internetowej grupy modlitewnej

Li* jest jedną z osób prowadzących kurs. Powiedział Joannie: „Sytuacja staje się coraz bardziej niepewna. W pierwszej połowie 2024 r. w sąsiedniej dzielnicy władze dowiedziały się o prowadzonych zajęciach biblijnych. Nauczyciel jest poszukiwany i z tego powodu musi się ukrywać. Uczniowie nie mogą już uczestniczyć w zajęciach, a wszelkie mienie znalezione na miejscu zostało skonfiskowane. W zeszłym miesiącu inny nauczyciel szkółki niedzielnej z pobliskiego miasta był przesłuchiwany, ponieważ służby ujawniły, że prowadził internetową grupę modlitewną. Kilka dni temu policja dokonała nalotu na kościół w innym mieście w okolicy. Funkcjonariusze przybyli na miejsce spotkań w niedzielę, ale nikogo tam nie zastali. Kościół przezornie przeniósł niedzielne nabożeństwo na inny dzień, aby uniknąć takiej sytuacji. Policja zabrała z kościoła kilka przedmiotów”.

Kurs biblijny tymczasowo zawieszony

„Operacje policyjne miały miejsce w trzech różnych miejscach” – podsumował Li – „w tym podczas studium biblijnego, szkółki niedzielnej i niedzielnego nabożeństwa. Incydenty nasilają się i wszystkie miały miejsce w naszym sąsiedztwie”.

Li wyjaśnia dalej: „Ze względów bezpieczeństwa planujemy na jakiś czas zawiesić zajęcia biblijne i tymczasowo zwolnić naszych uczniów [z zajęć], zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia i wiosennego festiwalu. Podczas tych wymuszonych wakacji, będą musieli uczyć się samodzielnie”. Li i inni nauczyciele mają nadzieję zapewnić uczniom materiały i możliwość bezpiecznego studiowania. Li podkreśla: „Potrzebujemy więcej modlitwy i pomocy”.

*Imię zmienione

za Open Doors, Polska