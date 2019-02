Kościół Gateway rozpoczyna służbę więzienną w największym więzieniu w Teksasie

W niedzielę, pastor Kościoła Gateway w Southlake w Teksasie, Robert Morris, wygłosił przed swoim zgromadzeniem oświadczenie, które dla wszystkich było zaskoczeniem. Morris poinformował słuchaczy o nowej placówce Kościoła, zlokalizowanej w największym, teksaskim więzieniu.

Gdy zgromadzeni podnieśli się, bijąc brawo, pastor zwrócił się w kierunku ekranu i powiedział: „Witajcie, panowie!”.

Placówka Kościoła Gateway w więzieniu Coffield została otwarta pod koniec października zeszłego roku, licząc ponad 300 członków.

„Od momentu otwarcia, już pięćset osób przyjęło zbawienie. Mam nadzieję, że przyłączycie się do mnie w modlitwie za nasze nowe zgromadzenie” – napisał Morris na Facebook’u.

Więzienie Coffield, znajdujące się o półtorej godziny drogi od regionu Dallas-Fort Worth, mieści ponad 4 tysiące więźniów. W nabożeństwach może uczestniczyć do 2 tysięcy więźniów z oddziałów o najniższym rygorze – każdy, kto chce. Więźniowie z oddziałów o średnim rygorze mogą brać w nich udział tylko podczas specjalnych okazji. Jednak, podobnie jak więźniowie z oddziałów o najwyższym stopniu ochrony, będą regularnie otrzymywać materiały z Kościoła Gateway, w tym kościelny magazyn, modlitewniki i książki, m.in. bestseller Morrisa The Blessed Life.

„W Kościele Gateway chodzi nam przede wszystkim o ludzi, bo Bogu chodzi przede wszystkim o ludzi” – powiedział w wywiadzie dla Fox News Morris, główny, starszy pastor kościoła. „Wielu mężczyzn i wiele kobiet osadzonych w więzieniu jest zapomnianych przez społeczeństwo, ale chcemy dać im znać, że ich kochamy, że Bóg ich kocha, i że są naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie”.

Morris oświadczył też, że Stephen Wilson, który sam jest byłym więźniem, a od kilku lat pełni posługę w więzieniach, będzie pastorem placówki Gateway Coffield.

„Moje pierwsze spotkanie w kierunku otwarcia więziennej placówki Gateway odbyło się siedem lat temu” – powiedział Wilson. „Od siedmiu lat modlimy się o to”.

Kościół podaje, że personel placówki będzie się składał wyłącznie z osadzonych wolontariuszy, którzy będą pełnić te same funkcje, jakie można spotkać na jakimkolwiek innym nabożeństwie modlitewnym. Więźniowie będą witać przychodzących, pomagać w zajmowaniu miejsc, obsługiwać sprzęt multimedialny, a także prowadzić wielbienie.

Franklin Graham zwrócił uwagę na służbę Gateway, pisząc na Facebook’u:

„W trakcie tego niedzielnego #SuperBowl, kościół spotka się gdzieś, gdzie byśmy się nie spodziewali – w teksaskim więzieniu o najwyższym rygorze! Kościół Gateway i mój dobry przyjaciel, pastor Robert Morris, otworzyli swoją najnowszą placówkę kościelną w więzieniu Coffield, które mieści ponad 4.000 więźniów. To świetny pomysł – ten kościół daje wspaniały przykład wychodzenia do ludzi w imieniu Jezusa. Życie wielu ulega przemianie! Już ponad 500 osób złożyło wiarę w Chrystusie. Stawiam wyzwanie kościołom w całej Ameryce, by modliły się o podejmowanie podobnych działań wobec więźniów na swoim obszarze. Jeden więzień podsumował to w ten sposób: ‚Nigdy nie sądziłem, że można czuć się tak wolnym w więzieniu’. Zachęćmy ich naszymi komentarzami poniżej”.

Steve Warren

źródło: CBN News