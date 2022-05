Kościół Anglii wzywa chrześcijan do „pokuty” za „anty-judaizm” i „antysemityzm”

Kościół Anglii wzywa chrześcijan z całego świata do „pokuty” za wieki „anty-judaizmu” i „antysemityzmu”.

Specjalne nabożeństwo, które odbyło się w niedzielę 8 maja w katedrze Kościoła Chrystusa w Oksfordzie, upamiętniło 800. rocznicę synodu oksfordzkiego, na którym zakazano interakcji między chrześcijanami i Żydami w Anglii oraz nałożono na Żydów dziesięciny i zobowiązano ich do noszenia specjalnych plakietek identyfikacyjnych.

Arcybiskup Justin Welby napisał na Twitterze, że nabożeństwo było „okazją do pamiętania, pokuty i odbudowy”.

„Módlmy się, by chrześcijanie byli dzisiaj zainspirowani do odrzucenia współczesnych form anty-judaizmu i antysemityzmu, oraz docenienia i przyjęcia daru naszych żydowskich bliźnich” – napisał Welby.

Biskup diecezji Lichfield, Michael Ipgrave, w swoich uwagach na nabożeństwie wspomniał, że niektórzy kwestionują powód przepraszania przez Kościół Anglii za coś, co istniało jeszcze przed jego powstaniem.

„to nie kwestia przeprosin, ale pokuty”

„W rzeczywistości to nie kwestia przeprosin, ale pokuty” – powiedział. „A o pokucie Kościół Anglii mówi w swoim najnowszym sprawozdaniu, że „gdy ciągłe skutki przeszłych grzechów członków wspólnego Ciała Chrystusa nadal są odczuwane, i gdy te grzechy nie doszły do kresu, członkowie Ciała tu i teraz są zobowiązani do szukania Bożego miłosierdzia’”.

„Właśnie dlatego dzisiaj my, jako chrześcijanie, musimy uznać, jak nasza historia przyczyniła się do nauki pogardy, która doprowadziła do wrogości wobec naszych żydowskich braci i sióstr, oraz do ich cierpienia” – dodał.

Poza obecnością Welby’ego i biskupa rzymskokatolickiego, specjalne nabożeństwo zwróciło uwagę ortodoksyjnego rabina Ephraima Mirvisa, naczelnego rabina Zjednoczonych Kongregacji Hebrajskich Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów.

Mirvis nie wszedł do katedry na nabożeństwo, ale zwrócił się do zebranego na zewnątrz tłumu, wyrażając nadzieję, że chrześcijanie i Żydzi będą razem walczyć przeciwko „nienawiści, rasizmowi i bigoterii”.

„Nie zapominajmy, że nadal jesteśmy w drodze. Nadal jest tak wiele do zrobienia” – powiedział Marvis w trakcie wydarzenia.

„Zapewnijmy umocnienie żydowsko-chrześcijańskiego zrozumienia i świętowanie tego, co nas łączy” – dodał na udostępnionym nagraniu wideo.

W 1290 roku, król Edward I wyrzucił z Anglii około 3 tysiące Żydów, którym zakazano powrotu prawie przez następne 400 lat. Kościół Anglii został założony w latach 40. XVI wieku, kilkaset lat po Synodzie Oksfordzkim z 1222 roku.

Biuro Welby’ego nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

W dokumencie wydanym w 2019 roku, Kościół Anglii stwierdził, że „anglikanie powinni odrzucić wszelki pogląd, który postrzega judaizm jako zastąpioną przez chrześcijaństwo, żywą skamielinę”.

Dokument zatytułowany „Boże niezmienne Słowo”głosi: „Chrześcijanie w przeszłości powtarzali i promowali negatywne stereotypy narodu żydowskiego, tym samym przyczyniając się do ogromnego cierpienia i niesprawiedliwości. Używali chrześcijańskiej doktryny, aby usprawiedliwiać i powodować cierpienia Żydów, ucząc na przykład, że Żydzi cierpią i powinien cierpieć dlatego, że są winni zamordowania Chrystusa, Syna Bożego, albo dlatego, że nie chcieli przyjąć Mesjasza”.

W dokumencie wezwano chrześcijan do „pokuty za grzechy przeszłości” i „odrzucenia takich nadużyć chrześcijańskiej doktryny”.

Autor: Ian M. Giatti

Źródło: The Christian Post

