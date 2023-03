Kościół Anglii uczy czterolatki o przebierankach i pociągu homoseksualnym

Czterysta trzy lata temu, moi pielgrzymujący przodkowie uciekli z Anglii, stawiając żagle w niebezpiecznej podróży przez Atlantyk do Ameryki. Byli prześladowani przez Koronę Brytyjską, która wymagała praktykowania wiary chrześcijańskiej w kościele państwowym zwanym Kościołem Anglii.

Dzisiaj, za pozwoleniem rządu, Kościół Anglii wprowadza krańcowo niebiblijny program dla najmłodszych członków brytyjskiego społeczeństwa.

Według Christian Concern, Szkoła Podstawowa Kościoła Anglii w Essex w Anglii, w czasie Światowego Dnia Książki zapoznała czterolatki z tożsamością płciową. Prezentowana tam książka nosi tytuł My Shadow Is Pink. Oto fragment czytany w czasie Annie’s Storytime:

„Mój tata ma cień, który jest na wskroś niebieski, i w całym moim drzewie genealogicznym wszystko jest niebieskie. Ale mój jest zupełnie inny. Nie taki, jak myślicie. Mój nie jest niebieski. Mój cień jest różowy. Mój cień uwielbia kucyki i książki i różowe zabawki. Księżniczki, wróżki i takie rzeczy. Nie dla chłopców. Ale jest jedno, co lubi najbardziej. Dowiedziałem się, że uwielbia zakładać sukienki i tańczyć wokół”.

Rodzice powiedzieli Christian Concern, że ich dzieciom polecono przyjrzeć się tej historii i wejść w jej wątki. Poproszono je, by się poprzebierały, pokazując, jak widzą swój cień i jak widzą samych siebie.

Co najmniej 25 procent 11-latków w Anglii ma kłopoty z czytaniem, lecz za to potrafią powiedzieć, czy ich cień jest różowy, czy niebieski.

To kastrowanie mężczyzn i przygotowywanie dzieci szkół podstawowych na LGBTQ, a Kościół Anglii przykłada do tego rękę. Kościół Anglii chce odnosić się do bieżącej kultury, ale wiecie co? To nie działa. Nic dziwnego, że w ciągu najbliższych 40 lat przewiduje się jego zanik.

Tymczasem kapelan Kościoła Anglii, zwolniony z pracy za głoszenie biblijnych poglądów na tożsamość płciową i związki homoseksualne, znowu wypowiada się w mediach.

Wielebny Bernard Randall, były pracownik Trent College, po otrzymaniu negatywnego orzeczenia trybunału pracy właśnie złożył apelację w swojej sprawie. Dwa lata temu CBN News relacjonowało jego historię, gdy szkoła go zawiesiła i nazwała terrorystą. Kapelan Randall określa otrzymane orzeczenie „ciosem w wolność słowa i chrześcijańskie swobody”.

Trent College i Kościół Anglii nie zdają sobie sprawy z tego, że ich wysiłki w kierunku nadania nowego kształtu społeczeństwu celują w wiarę, która wyniosła na wyżyny ich instytucje i kraj. Zastępują jedną religię inną, mianowicie krańcowo świeckim humanizmem, w którym ignoruje się naukę i Judeo-chrześcijańskie wartości, by samemu stać się dla siebie bogiem. A każdego, kto opowiada się za prawdami biblijnymi, trzeba zniszczyć.

Ale nie bądźmy zniechęceni. Pamiętajmy, że zwycięstwo należy do Pana. Dalej zabierajmy głos, módlmy się i brońmy Bożej prawdy.

Autor: Gary Lane

Źródło: CBN News