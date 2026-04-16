Koreańskie forum bioetyczne … aborcja staje się przemysłem nastawionym na zysk

Podczas kwietniowego forum w Seulu eksperci bioetyki ostrzegli, że aborcja w Korei Południowej coraz bardziej podlega wpływom komercyjnym i interesom globalnych koncernów farmaceutycznych. Zdaniem dr Jang Ji-young z Instytutu Bioetyki Seongsan, szczególnie aborcja farmakologiczna przekształciła się z kwestii medyczno-etycznej w dochodowy sektor gospodarki.

Jang wskazała, że wokół aborcji powstał złożony system ekonomiczny obejmujący producentów leków, dystrybutorów oraz grupy lobbingowe. Rozwój telemedycyny i sprzedaży wysyłkowej sprzyja maksymalizacji zysków, a deregulacja promowana w imię „praw” przyspiesza ekspansję rynku.

Kluczową rolę odgrywa rosnące znaczenie aborcji farmakologicznej — w USA stanowi ona już 63% przypadków. Taki model ogranicza koszty i umożliwia szeroką dystrybucję, co – według Jang – sprzyja skalowaniu biznesu i zwiększaniu marż. Koszt produkcji leków szacowany jest na 1–4 dolary, podczas gdy pacjentki płacą nawet ponad 500 dolarów.

Ekspertka podważyła również tezy o wysokim bezpieczeństwie tej metody, wskazując na niepełne dane i zaniżone statystyki powikłań. Jej zdaniem rzeczywiste wskaźniki mogą być znacznie wyższe.

W Korei Południowej, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2019 roku, utrzymuje się luka legislacyjna, co sprzyja komercjalizacji usług aborcyjnych. Kliniki otwarcie reklamują zabiegi, a firmy farmaceutyczne przygotowują się do wejścia na rynek. Jang zwróciła uwagę m.in. na działania Hyundai Pharmaceutical, które może uzyskać dominującą pozycję w dystrybucji leków aborcyjnych.

Ostrzegła, że wprowadzenie aborcji farmakologicznej bez jasnych regulacji może osłabić standardy medyczne i przenieść ryzyko na pacjentki oraz system ochrony zdrowia. Wezwała do stworzenia przejrzystych przepisów opartych na „zasadach szacunku dla życia”, obejmujących ochronę prawną, ograniczenie komercjalizacji i wzmocnienie etyki zawodowej.

Podkreśliła również potrzebę zmian w prawie, w tym objęcia płodu ochroną oraz rozbudowy systemu wsparcia dla kobiet w ciąży.

Źródło opr.: Christian Daily