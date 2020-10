Koreańscy chrześcijanie przekazują milion dolarów na powrót Żydów do Izraela

Chrześcijanie z Korei Południowej wytężają wysiłki, by pomóc w sprowadzaniu Żydów z wygnania z powrotem do Ziemi Świętej.

One New Man Family, niekomercyjna organizacja chrześcijańska z Korei Płd., w tym roku przekazała The Jewish Agency for Israel (JAI) milion dolarów, by pomóc setkom Żydów w „Aliyah”, powrocie do Izraela. Darowizna napłynęła mimo globalnej pandemii koronawirusa.

„Budowanie mostów”

„Trudne czasy stwarzają też możliwości budowania mostów” – powiedział prezes One New Man Family, pastor Eun Soo Seol.

„Przez nasze czyny wyrażamy naszą miłość do narodu żydowskiego i współpracujemy z Bogiem w wypełnieniu biblijnego proroctwa, które obiecuje powrót żydowskich wygnańców do Ziemi Świętej ‚z czterech krańców świata'” – wyjaśnił.

The Jewish Agency for Israel podziękowało południowokoreańskim chrześcijanom za wsparcie.

„Znajdowanie sposobów, by koreańscy chrześcijanie mogli wesprzeć Izrael, to dla mnie zaszczyt” – powiedziała Dvora Ganani-Elad, ambasadorka dobrej woli w chrześcijańskim świecie z The Jewish Agency for Israel.

„Wsparcie dla Izraela”

„Koreańscy chrześcijanie to piękni ludzie wewnątrz i na zewnątrz” – mówiła dalej. „Wielu spośród 10 milionów chrześcijan z Korei Południowej widzi swoje wsparcie dla Izraela nie tylko jako wybór moralny, ale jako biblijny nakaz. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ich hojne wsparcie i przyjaźń”.

Imigracja Żydów do Izraela trwa mimo COVID-19, a według informacji przekazanych CBN News wcześniej tego roku, The Jewish Agency for Israel spodziewa się gwałtownej fali Aliyah po zakończeniu pandemii.

„W ciągu najbliższych pięciu lat oczekujemy potencjalnie 250 tysięcy ‚Olim’, to znaczy osób, którzy chcą przyjechać do Izraela. Musimy pracować razem z rządem Izraela nad stworzeniem specjalnego planu, który pomoże im dokonać Aliyah” – powiedział Shay Felber, dyrektor Aliyah i absorpcji JAI.

JAI wzywa izraelski rząd do przeznaczenia większych funduszy na wsparcie imigracji Żydów do Izraela.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

Podobne

Żydowska sukka w Dubaju, owoc umowy pokojowej między Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi