Korea Południowa: Oskarżeni jako przestępcy za dystrybucję Biblii

Gdy pod koniec XIX wieku do Korei dotarli pierwsi misjonarze, odkryli, że przesłanie Ewangelii już ich wyprzedziło. Koreańczycy, którzy pomagali przy tłumaczeniu Biblii w Chinach, w rezultacie przychodzili do wiary w Chrystusa. Przemycając do swojej ojczyzny fragmenty Nowego Testamentu, prowadzili do Jezusa innych. Powstała w ten sposób społeczność wierzących stała się znana jako „biblijni chrześcijanie”.

Biblia nadal ma dzisiaj zasadnicze znaczenie dla kościoła w Korei Północnej, a The Voice of the Martyrs Korea (VOMK) z oddaniem działa na rzecz upowszechniania Bożego Słowa w tym zamkniętym państwie przy pomocy różnych, innowacyjnych metod. Jednak te działania wywołały w ostatnim czasie sprzeciw rządu Korei Południowej, działającego na wniosek władz Korei Północnej.

Współzałożyciele VOMK są obecnie postawieni w stan oskarżenia,

a status VOMK jako zarejestrowanej organizacji pozarządowej (NGO) zostanie poddany rewizji. W niedawno wysłanym e-mailu pastor Eric Foley i jego żona dr Foley napisali: „Jesteśmy oskarżani we własnym kraju jako przestępcy i stajemy w jednym szeregu z naszymi północnokoreańskimi, chrześcijańskimi braćmi i siostrami”. Państwo Foley opublikowali relację o „biblijnych chrześcijanach” z końca XIX wieku, łącząc ją z bieżącą sytuacją w Korei Północnej i Południowej.

Pamiętajmy w modlitwach o państwu Foley, a także o pozostałych pracownikach VOMK, którzy starają się mądrze wybrnąć z obecnych trudności, jednocześnie nadal służąc Bogu przez dystrybucję Jego Słowa i dostarczanie pomocy humanitarnej. Módlmy się, by mieszkańcy Korei Północnej, którzy otrzymują rozprowadzane Biblie, znajdowali wieczne zbawienie w Chrystusie. Wstawiajmy się za przywódcami rządów Korei Północnej i Południowej, by nie tylko przestali sprzeciwiać się Ewangelii, ale sami zobaczyli własną potrzebę pojednania się z Bogiem przez Bożego Syna, Jezusa Chrystusa.

Źródło: The Voice of the Martyrs Korea

za Głos Prześladowanych Chrześcijan