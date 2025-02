Korea Północna: Kraj, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani

Przemoc i restrykcje wobec chrześcijan nasiliły się w ubiegłym roku na całym świecie. Coraz częściej wspólnoty muszą schodzić do podziemia. Odpowiedzialne za to są grupy motywowane religijnie i politycznie oraz autokratyczne reżimy, takie jak w Korei Północnej. Tam, od dziesięcioleci, chrześcijanie są prześladowani z brutalną surowością, ostatnio przy zwiększonym wsparciu ze strony Chin.

Obserwacje te są częścią nowego Światowego Indeksu Prześladowań opublikowanego przez międzynarodową organizację pomocową Open Doors 15 stycznia 2025 roku. Open Doors od 70 lat prowadzi kampanię na rzecz prześladowanych chrześcijan w ponad 70 krajach.

Oto pierwsza dziesiątka rankingu.

To w tych krajach chrześcijanie są najbardziej prześladowani:

Korea Północna;

Somalia;

Jemen;

Libia;

Sudan;

Erytrea;

Nigeria;

Pakistan;

Iran;

Afganistan.

Indie, najbardziej zaludniony kraj, pozostają na 11 miejscu, tak jak w poprzednim roku, podczas gdy Chiny spadły z 19 na 15 miejsce.

Korea Północna, Chiny, Turcja: autokratyczne systemy źródłem prześladowań

Północnokoreańscy chrześcijanie oraz ich rodziny, w przypadku zatrzymania przez władze, mogą zostać poddani egzekucji lub spędzą długie lata w karnych obozach pracy. Tortury i wszelkie formy przemocy są tam na porządku dziennym. Chrześcijanie są uważani za wrogów państwa. Nieliczne udane próby ucieczki z Korei Północnej przez granicę do Chin często kończą się deportacją uchodźców przez chińskich urzędników granicznych – co stanowi naruszenie międzynarodowych zobowiązań i praw człowieka.

Chrześcijanie w Chinach znajdują się pod coraz większą presją ze strony oficjalnie ateistycznego państwa, które na każdym kroku inwigiluje swoich obywateli. Stosowane technologie monitoringu są eksportowane do Korei Północnej i wielu innych krajów. Dni, w których niezarejestrowane „kościoły domowe” w Chinach mogły gromadzić się w miejscach publicznych, takich jak hotele czy budynki biurowe – często w setkach – należą do przeszłości.

Sytuacja chrześcijan w Turcji również uległa pogorszeniu. Pod rządami prezydenta Erdoğana nacjonalizm religijny stał się dominującą siłą w społeczeństwie islamskim. Chrześcijanie są narażeni na przemoc słowną i fizyczną; w bieżącym okresie badawczym zabito dwóch chrześcijan. Z kolei kościoły, w których spotykają się chrześcijanie, są niszczone.

Oznaki nadziei i apel

Markus Rode, dyrektor Open Doors Niemcy, pomimo znacznego wzrostu prześladowań dostrzega jednak oznaki nadziei. „Jestem wdzięczny, że miliony prześladowanych chrześcijan nie poddają się ani nie wypierają się swojej wiary, mimo że wielu chrześcijan uciekło już do krajów zachodnich”. Według Rode coraz więcej hinduistów, muzułmanów i buddystów również znajduje nową nadzieję w wierze chrześcijańskiej, nawet jeśli w rezultacie są masowo prześladowani przez własne rodziny, religijnych ekstremistów czy autokratyczne rządy. „Chciałbym – i mówię to w imieniu milionów prześladowanych chrześcijan – aby wolna prasa i demokratyczne rządy również podniosły głos w ich obronie i zwróciły uwagę na niesprawiedliwość. Niestety, wciąż dzieje się to zbyt rzadko, ale mogłoby to w znacznym stopniu przyczynić się do ich ochrony” – mówi Rode.

Światowy Indeks Prześladowań (ŚIP) 2025

Dane liczbowe i ogólne informacje

4476 chrześcijan na całym świecie zostało zabitych w związku z praktykowaniem swojej wiary (ŚIP 2024 – 4998). Liczba niezgłoszonych przypadków jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Liczba ataków na domy chrześcijan ponownie znacznie wzrosła z 21 431 (2024) do 28 368.

16 milionów chrześcijan w Afryce Subsaharyjskiej zostało przymusowo przesiedlonych z powodu przemocy i konfliktów (ŚIP 2024 – 16,2 miliona).

380 milionów chrześcijan na całym świecie jest narażonych na co najmniej wysoki poziom prześladowań i dyskryminacji z powodu swojej wiary (ŚIP 2024 – 365 milionów).

Światowy Indeks Prześladowań obejmuje listę 50 krajów, w których chrześcijanie na całym świecie są najbardziej prześladowani i dyskryminowani ze względu na swoją wiarę, a jego obecna edycja obejmuje okres badawczy od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Chrześcijanie w Kirgistanie w Azji Środkowej odczuwają najbardziej znaczące pogorszenie swojej sytuacji. Podobnie jak w poprzednim roku, jednym z największych globalnych wyzwań dla chrześcijan jest wysoki poziom śmiertelnej przemocy w dużych częściach kontynentu afrykańskiego.

Kirgistan i Czad to dwa kraje, które po raz pierwszy znalazły się wśród 50 krajów ŚIP.

za Open Doors, Polska