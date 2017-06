Korea Północna: Ewangelia dociera przez radio do setek tysięcy ludzi

Program radiowy, prowadzony we współpracy z VOM przez uciekinierów z Korei Północnej, dociera co wieczór do około dwóch milionów mieszkańców Korei Północnej. Każda dziewięćdziesięciominutowa audycja zawiera czytanie Biblii, zachęcające przekazy od chrześcijan z całego świata oraz czytanie fragmentów książki pastora Richarda Wurmbranda Torturowani z powodu Chrystusa.

Choć w dużej mierze odizolowani

od swojej globalnej, chrześcijańskiej rodziny, północnokoreańscy wierzący mają teraz dostęp do Słowa Bożego oraz pośrednią łączność z innymi naśladowcami Chrystusa. Słuchanie takich audycji jest zagrożone w Korei Północnej surowymi karami.

Módlmy się, by te audycje docierały do jak najszerszej rzeszy odbiorców. Módlmy się też, by słuchacze wzrastali w chrześcijańskiej wierze i znajdowali sposoby, by dzielić się ewangelią.

Źródło: The Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan