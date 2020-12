Korea Północna: Chrześcijanie są zmuszani do ciężkiej pracy, torturowani, zabijani

„A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła”, mówi Ew. Jana 1:5. Chrześcijanie w Korei Północnej mają nadzieję, że Jezus objawi swoje światło każdemu w ich kraju. Jezus z kolei mówi swoim naśladowcom: „Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze” (Mt 5:14). Jego światło objawia się przez Kościół. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie ustawali w modlitwie za braci i siostry w Korei, którzy pragną nieść Ewangelię nadziei wszystkim Koreańczykom.

Korea Północna – prześladowania chrześcijan są najsilniejsze

13 stycznia Open Doors opublikuje aktualny Światowy Indeks Prześladowań. Od 2002 roku Korea Północna zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów, w których prześladowania chrześcijan są najsilniejsze, a bycie chrześcijaninem wiążę się z wieloma niebezpieczeństwami.

W obozach karnych w Korei Północnej 50 000 – 70 000 chrześcijan jest zmuszanych do ciężkiej pracy, wielu jest torturowanych i zabijanych. Wysłuchajmy historii o Bożej pomocy naszej siostry, która spędziła kilka lat w więzieniu, a następnie w obozie reedukacyjnym.

Nazywam się Więzień 42

„Moje prawdziwe imię było pierwszą rzeczą, którą mi zabrali, kiedy trafiłam do więzienia. Skazali mnie na izolację, ponieważ byli przekonani, że wierzę w Boga. Tak naprawdę to mój dziadek wierzył w Boga. W niedziele często kazał mi wyjść z domu i pobawić się na dworze. Nie rozumiałam dlaczego i protestowałam, ale i tak musiałam wyjść z domu.

Jestem w więzieniu, ponieważ uciekłam przez granicę do Chin w poszukiwaniu jedzenia. Tam spotkałam chrześcijan. Bardzo przypominali mi dziadka. Nigdy wprost nie rozmawiali o Ewangelii, ale byłam na ich nabożeństwach. Pewnej nocy przyśnił mi się dziadek. Siedział w kręgu z innymi mężczyznami. W środku leżała Biblia. Wszyscy się modlili. We śnie zawołałam do niego: „Ja też wierzę!” Zawsze myślałam, że będę pierwszą osobą w rodzinie, która pójdzie za Jezusem, ale wówczas zdałam sobie sprawę, że pochodzę z rodziny chrześcijańskiej”.

W więzieniu – ”Mogłam się tylko modlić”

Po roku pobytu w więzieniu zwątpiła, czy uda jej się przeżyć. Jednak pomogła jej rozmowa z Bogiem. „Byłam tam taka samotna. Mogłam się tylko modlić. I śpiewać w sercu. Nie głośno. Śpiewałam w myślach piosenkę, którą napisałam: „Moje serce tęskni za Ojcem. Chociaż droga do prawdy jest stroma i wąska, pojawi się świetlana przyszłość. […] Proszę, chroń mnie w swojej fortecy i ukryj pod swoją tarczą. Ukryj mnie pod skrzydłami pokoju. Ojcze, Twój głos z nieba prowadzi mnie do Twojego błogosławieństwa ”.

”Prosimy, módlcie się za braci i siostry w Korei Północne”

„Więzień 42” jest już na wolności. Prosimy, módlcie się za braci i siostry w Korei Północnej, którzy nadal przebywają w niewoli.

Uwaga: 13 stycznia Open Doors opublikuje Światowy Indeks Prześladowań 2021.

Módlcie się, aby analizy i raporty skłoniły osoby odpowiedzialne w rządach i organizacjach rządowych do zapewnienia chrześcijanom ochrony przed prześladowaniami i prawo do wolności religijnej.

za Open Doors

