Korea Północna: Chrześcijanie niosą pomoc… niesprawny system opieki zdrowotnej

Korea to drugi po Chinach kraj najsilniej dotknięty epidemią wirusa COVID-19, jednak władze Korei Północnej uparcie zaprzeczają, jakoby na jej terytorium pojawiły się jakiekolwiek przypadki zachorowania. Niesprawny system opieki zdrowotnej w kraju prawdopodobnie nie byłby w stanie odpowiednio zareagować na takie wyzwanie. Tymczasem, mimo obecnego kryzysu, rząd przeprowadził w tym tygodniu kolejny test rakietowy.

Open Doors otrzymało pełne wdzięczności podziękowania od północnokoreańskich chrześcijan za dostarczoną pomocy.

„Choć nadeszła mroźna zima, nasze serca są pełne ciepła”

W Korei Północnej brakuje lekarzy. Osoby, które korzystają z porady lekarza, często muszą za to zapłacić, choć oficjalnie opieka zdrowotna w tym komunistycznym kraju jest bezpłatna. Jednak lekarze często otrzymują niewielkie wynagrodzenie lub pracują za darmo. Jeśli członek rodziny choruje, ktoś z rodziny zazwyczaj udaje się na „Jangmadang” (czarny rynek) i próbuje znaleźć sprzedawcę lekarstw. Problem polega na ty, że sprzedawane lekarstwa często nie są w żaden sposób opisane. Na podstawie podanych symptomów sprzedawca udziela „porad medycznych” i sprzedaje lek. Tak naprawdę żadna ze stron nie wie, czy lekarstwo jest właściwe, bo nikt nie zna dokładnego jego składu, wybór jest ograniczony, a sprzedawca nie zna się na medycynie bardziej niż pacjent.

Lekarstwa pochodzą i są przemycane do Korei Północnej z Chin. Brak dostępu do opieki zdrowotnej powoduje, że północnokoreańscy chrześcijanie proszą o pomoc. Odpowiadając na tę potrzebę, Open Doors, z pomocą wielu chrześcijan, dostarcza lekarstwa, które są zarówno oznakowane, jak i zawierają instrukcje o prawidłowym stosowaniu – to ogromna korzyść dla podziemnego kościoła.

Z ich szeregów nadeszły pozdrowienia i podziękowania za ostatnią dostawę: „Nawet jeśli nadeszła mroźna zima, nasze serca są pełne ciepła i miłości. Tak jak światło słoneczne świeci przez pęknięcia [ścian] i daje ciepło, tak my zostaliśmy dotknięci waszą miłością i ciepłem, które płynie z głębi waszych serc. […] Dziękujemy wam za poświęcenie, ciepło i troskę. Robimy, co w naszej mocy, aby wiernie służyć i żyć dla naszego Pana”.

Podziemni chrześcijanie potrzebują każdej pomocy

Były uchodźca z Korei Północnej, John Choi*, komentuje napiętą sytuację i ostatni test rakietowy: „Wydaje się, że [władz] nie obchodzą informacje o toczącej się globalnej walce z chorobą pandemiczną. Osoba kontaktowa mieszkająca w Korei Północnej podaje, że od stycznia na ostre zapalenie płuc zmarły 23 osoby. […] Północnokoreańska ludność walczy nie tylko z epidemią. Walczą o swoje codzienne przetrwanie, ponieważ ceny żywności gwałtownie wzrosły od czasu znacznego ograniczenia handlu z Chinami. […] Nie wolno nam ustawać w modlitwie i niesieniu pomocy chrześcijanom z kościoła podziemnego; musimy odpowiadać na ich potrzeby wszelkimi dostępnymi nam kanałami. Przynajmniej kanał modlitwy jest zawsze otwarty”.

Korea Północna zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań 2020, jako kraj, w którym chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

*imię zmienione

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Korei Północnej:

Módl się o Boże zaopatrzenie we wszystko, czego potrzebują chrześcijanie w ich obecnej sytuacji.

Módl się, aby Bóg chronił ludność kraju przed chorobami i głodem i aby nadzieja Ewangelii przenikała do każdego z nich.

Módl się, aby chrześcijanie w podziemnych kościołach i obozach pracy doświadczyli bliskości Boga i zostali wzmocnieni w swojej wierze.

Módl się za tych, którzy są u władzy, aby Jezus objawił się im i aby podejmowali dobre decyzje na rzecz mieszkańców kraju.

za Open Doors Polska