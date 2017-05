Koniec mnie – Kyle Idleman

Koniec ciebie jest dopiero początkiem…

Czy jesteś czasem zdumiony nauczaniem Jezusa?

Naprawdę chcesz tego, co On?

Naprawdę chcesz tego, co On oferuje?

Kyle Idleman, zdobywca nagród, ujawnia, że kluczem do pełnego życia, które obiecuje Jezus, jest przyjęcie Jego postawionych na głowie dróg. Kyle bada Kazanie na Górze i ujawnia wiele sprzecznych z intuicją prawd z Pisma Świętego, w tym złamanie jako drogę do całości, smutek jako drogę do błogosławieństwa oraz pustkę jako wymóg poznania pełni. Jeżeli zaczniesz żyć zgodnie z tymi paradoksalnymi zasadami, natychmiast odczujesz, w jaki sposób Bóg cię zmienia.

Pełnego, błogosławionego i pełnego życia, które oferuje Jezus, możesz doświadczyć dopiero wtedy, gdy dojdziesz do końca samego siebie.

Kyle Idleman jest nauczającym pastorem w Southeast Christian Church w Louisville, Kentucky, jednym z największych kościołów w Ameryce. Jest autorem bestselerów: „Więcej niż fan” oraz „Zasada AHA”. Regularnie zwiastuje w kościołach i na konferencjach na całym świecie. Kyle i jego żona, DesiRae, mają czworo dzieci.

„Mądrego, dojrzałego człowieka można poznać po jego rozumie. Im przyjemniejsze są jego słowa, tym bardziej jest przekonujący. Kyle Idleman to jeden ze współczesnych wielkich, młodych nauczycieli. Jest błyskotliwym, współczującym i troskliwym człowiekiem, który przedstawia prawdę zawartą w Piśmie Świętym w świeży, użyteczny i przekonujący sposób”.

Rick Warren, autor książki „Życie świadome celu”

Podtytuł: Tam Gdzie zaczyna się prawdziwe życie przemienione

Wydawca: Wydawnictwo SZARON

Okładka: miękka

Format: 145×205 mm

Liczba stron: 245

Rok wydania: 2016

Autor: Kyle Idleman

Tytuł książki: Koniec mnie