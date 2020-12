Kongo: morderstwa, gwałty i porwania chrześcijan

Co najmniej 30 chrześcijan zginęło w serii ataków na wsie w Republice Demokratycznej Konga w okresie od 20 listopada do 3 grudnia. Poza ofiarami śmiertelnymi, dziesięć kobiet i dziewcząt zgwałcono, a piętnaście porwano. Uważa się, że za ataki odpowiedzialni są islamscy rebelianci ze Zrzeszonych Sił Demokratycznych (Allied Democratic Forces – ADF).

„Sprawcy zabili tych, którzy nie chcieli przejść na islam”

W jednym z ataków we wsi Mayitike, miejscowy pastor stracił całą rodzinę. Pastor (którego imienia nie podano) powiedział, że rebelianci próbowali zmusić jego żonę i czworo dzieci do przejścia na islam. Gdy odmówili, wszyscy zginęli na miejscu. Pastor ocalał tylko dlatego, że tamtego dnia nie było go we wsi. Funkcjonariusze bezpieczeństwa potwierdzają, że szczególnym celem ataków byli chrześcijanie, ponieważ sprawcy zabili tych, którzy nie chcieli przejść na islam.

W 2019 roku wojsko rozpoczęło szeroko zakrojoną operację przeciwko wymienionej grupie rebeliantów. Uważa się, że liczne ataki dokonane od tamtej pory na cywilów są aktami zemsty. Według ONZ, w okresie od stycznia 2019 roku do sierpnia 2020 roku, z rąk bojowników ADF zginęło ponad tysiąc cywilów.

Módlmy się o uzdrowienie i siłę

Pamiętajmy w modlitwie o licznych cywilach, opłakujących stratę swoich niewinnych bliskich, którzy zginęli w niszczących atakach. Wstawiajmy się też za tymi, którzy zostali ranni i doznali urazów psychicznych. Prosząc Boga, by zapewnił ocalałym tak bardzo potrzebne uzdrowienie i siłę.

Niech w obecnym czasie potrzeby zbiorą się wokół nich inni chrześcijanie, okazując im nieprzemijające współczucie Chrystusa i przekazując Jego pociechę (2Kor 1,4).

Źródła: Barnabas Fund, Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

