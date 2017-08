Konferencja Shine 2017: Kobieta w Zbroi

Nie wszystko w naszym życiu jest łatwe. Większość z nas musi przechodzić przez różnego rodzaju bitwy. Bitwy o nas samych, bitwy o nasze rodziny, bitwy o naszych mężów, bitwy o nasze dzieci, o rożnego rodzaju relacje, o zdrowie, bitwy o pracę… Jednak największą bitwę, którą musimy staczyć prawie każdego dnia, to bitwa w naszym umyśle z naszymi myślami pełnymi lęku, niepewności, trosk oraz z wieloma negatywnymi emocjami, które okradają nas z radości i sprawiają, że czasem możemy mieć naprawdę wszystkiego dosyć.

Dlatego w tym roku na naszej konferencji nie będzie zbyt wiele słodkich

i ,,kwiatuszkowatych” akcentów, z którymi zazwyczaj kojarzą się nam konferencje kobiet, co nie jest złe i nie zamierzamy z tego całkiem rezygnować, gdyż poczucie piękna, wrażliwość, delikatność, subtelność jest w nas – tak zostałyśmy stworzone i lubimy się tym cieszyć. Jednak dla równowagi w tym roku będziemy więcej mówić o tym jak walczyć, jak zwyciężać i oczywiście jak świętować. Chcemy też pokazać różnicę pomiędzy tym jak bardzo różni się duchowy oręż bożej dziewczyny od tego, który oferuje świat w XXI wieku.

Nie zawsze nasze życie jest takie o jakim marzyłyśmy i nie zawsze jest ono usłane płatkami róż i choć na zewnątrz my same możemy wyglądać pięknie, świeżo, powabnie i elegancko, to jednak dla większości kobiet ta ,,kobieta w zbroi”, którą widzisz na naszej ulotce jest nam bliższa i bardziej się z nią utożsamiasz w swoim wnętrzu. To jesteś prawdziwa Ty w swoim codziennym życiu – trochę zadrapana, trochę skaleczona, trochę zmęczona i nierzadko ze złamanym sercem. Jednak najważniejszy w tym wszystkim jest fakt, że w CHRYSTUSIE JESTEŚ NIEPOKONANA !!!!!

Bóg nie obiecał nam, że obejdzie się bez walki w naszym życiu,

wręcz przeciwnie w Efezjan 6 rozdziale czytamy: „… przywdziejcie CAŁĄ zbroję bożą…” to nie jest tylko wskazówka dla mężczyzn, ale to jest również ważne słowo dla kobiet. Oczywiście dodam, że nasza duchowa zbroja jest dużo ładniejsza niż ta, którą noszą mężczyźni :), aczkolwiek ma to samo duchowe zadanie: by chronić i by walczyć.

Dlatego w tym roku na Shine chcemy mówić o tym jak triumfować, jak wygrywać, jak być strategiczną kobietą, która odnosi zwycięstwo. Na konferencji usłyszysz nie tylko jak nasze mówczynie wygrywają bitwy w swoim życiu, ale również będziesz miała możliwość posłuchać historii bożych kobiet z różnych miejsc w naszym kraju, które przełamały opór w przeciwnościach i teraz w ekstrawagancki sposób świętują zwycięstwo Jezusa.

Bądź z nami, nie pozwól by ominęła Cię ta chwila, w której Boże córki Króla z całego kraju, spotykają się, by „wypolerować” swoją zbroję.

Czekamy na Ciebie.

Więcej inf. pod adresem: http://shoreline.pl/shine/

Joanna Kmiecik i dziewczyny z SHORELINE