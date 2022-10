Konferencja Przebudzenie teraz – Revival NOW, 5 XI 2022

Marzysz o przebudzonej Polsce, Europie? Pragniesz, by kościoły w Polsce były pełne mocy Ducha Świętego i niosły odpowiedź dla społeczeństwa?

Już 5 listopada 2022 Kościół Chwały oraz Fundacja Nadzieja dla Przyszłości zapraszają na konferencję z cyklu Przebudzenie teraz – Revival NOW! organizowaną w ramach Szkoły Służby

Pastor Marcin Podżorski, organizator konferencji zaprasza do udziału w wydarzeniu: Żyjemy w czasach głębokich zmian w Europie, które sięgają wszystkich aspektów naszego życia – polityki, ekonomii, społeczeństwa. Bóg pragnie, aby Kościół Pana Jezusa nie tylko nadążał za tym, co się dzieje, ale przede wszystkim miał się dobrze i rozprzestrzeniał wartości Królestwa Bożego – pokój, miłość, wolność, zwycięstwo i błogosławieństwo. Bóg daje nam łaskę, by poprzez konferencję „Revival NOW – Przebudzenie TERAZ” zbudować platformę, gdzie każdy może doświadczyć działania Bożego, przełomów i trwałych zmian. To jest czas, w którym ludzie budzą się z letargu i wychodzą ze stagnacji! Sięgają obietnic Bożych, wchodzą na ścieżkę zwycięskiego życia.

Gościem specjalnym konferencji będzie pastor Steve Gray, założyciel i główny pastor kościoła Revive Church w Kansas City w Stanach Zjednoczonych. Steve doświadczył już dwóch przebudzeń – wylania Ducha Świętego w Smithton w 1996 roku oraz w Kansas City. Wiele kościołów i pastorów z całego świata korzysta z jego doświadczeń. Steve Gray jest również scenarzystą, muzykiem, producentem programów telewizyjnych oraz autorem książek, które zostały przetłumaczone na wiele języków (m.in. When the Kingdom Comes, Follow the Fire i My Absurd Religion). W trakcie konferencji autor będzie podpisywał książkę Gdy przychodzi królestwo.

Szkoła Służby

Szkoła Służby to cykliczne wydarzenie organizowane przez Kościół Chwały. Szkoła Służby wzbudza, wyposaża i aktywuje chrześcijańskich liderów do działania w Bożym Królestwie. Daje wiedzę i narzędzia, jak budować kościół lokalny. Prowadzi wierzących do pełni obfitości w Chrystusie.

Video zaproszenie od pastora Steve’a Graya:

https://youtu.be/leHqr-J8LAY

Chcesz dołączyć do wydarzenia?

Konferencja Przebudzenie teraz – Revival NOW, 5 listopada 2022 r., ul. Elektronowa 10, Warszawa.

Zapisz się na stronie: revivalnow.pl