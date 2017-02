Konferencja: Konkret – Czas dla odważnych (24-26 III 2017)

Nadesłane: Nieprzeciętni mówcy, dużo dobrej muzyki, interesujące warsztaty, a wszystko to na najwyższym poziomie i w Bożej atmosferze. Tego właśnie mogą się spodziewać uczestnicy konferencji KONKRET. | czas dla odważnych!, która odbędzie się

24-26 marca 2017 r. we Wrocławiu.

KONKRET. to wydarzenie dla tych, którzy mają dość mdłej codzienności, kiepskich relacji

i nijakiego obrazu Boga. Tych, którzy nie chcą żyć banalnie i szukają w życiu czegoś więcej, niż tylko zaspokojenia własnych potrzeb. Tych, dla których Jezus jest autentycznym Królem

w rzeczywistym Królestwie i z ludem, który ma realne znaczenie i wpływ.

Jak łatwo się domyślić, tematem konferencji będzie odwaga:

– Nikt nie jest pozbawiony lęków i obaw, a życie wciąż przynosi nam niepokojące emocje. Na szczęście odwaga to nie brak obaw, ale siła, by je przezwyciężyć. Wierzymy, że jest moc, która przewyższa ludzkie zrozumienie, przynosząc ponadnaturalny pokój. Trzeba go po prostu przyjąć – mówi Adam Piątkowski, pastor Wspólnoty Chrześcijańskiej Wrocław dla Jezusa, która jest organizatorem wydarzenia.

W programie konferencji znajdują się wykłady, warsztaty, wieczór uwielbienia, a także impreza z DJ-em TMTH, dobrze znanym z młodzieżowej konferencji Exodus organizowanej w Gdańsku. Nie zabraknie też kawiarni, księgarni, zajęć dla dzieci, atrakcji artystycznych i multimedialnych.

Mówcy

Z pewnością wiele osób przyciągnie nazwisko Carla-Gustava Severina, ewangelisty ze szwedzkiej Uppsali, który w niezwykły sposób opowiada o swojej przyjaźni z Jezusem. Dużo podróżuje i jest świadkiem Bożego działania w wielu zakątkach na całym świecie. W niesamowity sposób łączy dowcip z głębią poznania Bożego Słowa. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję słuchać go kilkakrotnie, w tym podczas niedzielnego spotkania, na które wstęp jest bezpłatny.

Drugim z mówców będzie Paweł Godawa, pastor kościoła Woda Życia w Koszalinie. To nieprzeciętny mówca, autor i nauczyciel. Inspiruje do zmiany, stawia wyzwania i daje praktyczne rady, jak dojść do miejsca powołania i spełnienia. Głosi Słowo wypełnione wiarą

i entuzjazmem oraz sporą dawką dobrego humoru.

Dla chętnych przewidziane są warsztaty – zachęcające do odwagi w różnych aspektach życia. Będzie to: odwaga w ewangelizacji, odwaga, by być liderem, odważne małżeństwo, odważna wiara, odwaga w modlitwie i odważna asertywność.

Gdzie i kiedy:

24-26 marca 2017

Terminal Hotel // DCC Rakietowa

ul. Rakietowa 33, Wrocław

Opłata:

35 zł w lutym | 45 zł w marcu | 55 zł w dniu wydarzenia

Rejestracja:

biuro@wdj.pl

Więcej informacji:

www.wdj.pl/konkret

www.facebook.com/events/719495294874143