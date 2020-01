Konferencja Franklina Grahama odwołana, bo małżeństwo gejów to dla niego „grzech”

Pastor Franklin Graham, ewangelista i syn zmarłego kaznodziei Billy Grahama, latem tego roku miał przemawiać w Liverpoolu. Ten plan jednak nie dojdzie do skutku.

Wystąpienie Grahama, które miało odbyć się w hali widowiskowej ACC Liverpool, zaplanowano w ramach jego dłuższej trasy po Wielkiej Brytanii. Jednak w piątek 24 stycznia zarząd hali poinformował, że jego konferencja zostanie usunięta z kalendarza wydarzeń, ponieważ poglądy kaznodziei, szczególnie jego biblijna interpretacja małżeństwa jako związku między jednym mężczyzną i jedną kobietą, są „niezgodne z ich wartościami”.

Decyzja o odwołaniu wystąpienia Grahama w Liverpoolu nie jest zaskoczeniem. Zarząd ACC zaczął otrzymywać sygnały od protestujących, którym nie podobało się dopuszczenie Grahama do głoszenia tam Ewangelii.

Jedną z grup krytykujących planowane wystąpienie Grahama w ACC Liverpool była lokalna gałąź sieci LGBT związanej z Partią Pracy (Labour Party LGBT+ Network), która określiła ewangelistę mianem „homofobicznego kaznodziei mowy nienawiści”.

Jak Graham odpowiedział?

W poniedziałek 27 stycznia po południu, Graham odpowiedział na decyzję ACC Liverpool.

Graham napisał list otwarty do społeczności LGBTQ w Wielkiej Brytanii, informując, że przyjeżdża do ich kraju nie po to, by ich potępiać. Przyjeżdża raczej po to, by przedstawić Ewangelię.

Mimo wszystko, Graham przyznał, że postrzega homoseksualizm jako grzech.

„Myślę, że cała trudność w tym, czy Bóg definiuje homoseksualizm jako grzech” – napisał. „Odpowiedź brzmi ‚tak’. Ale Bóg idzie o krok dalej i mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, łącznie ze mną. Biblia mówi, że każdy człowiek jest winny grzechu i potrzebuje przebaczenia i oczyszczenia. Karą za grzech jest duchowa śmierć – wieczne oddzielenie od Boga”.

Graham stanął też w obronie prawa do wolności słowa i wolności religijnej. Napisał, że nie przyjeżdża do Wielkiej Brytanii po to, by „mówić przeciwko komuś”, ponieważ Ewangelia „nikogo nie wyklucza”.

„Przyjeżdżam, by mówić do wszystkich” – dodał. „Ewangelia nikogo nie wyklucza. Nie przyjeżdżam kierowany nienawiścią, przyjeżdżam kierowany miłością”.

67-letni kaznodzieja zakończył list słowami, że osoby ze społeczności LGBTQ są „jak najbardziej mile widziane” na jego spotkaniach w Wielkiej Brytanii.

Autor: Tre Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News