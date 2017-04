Konferencja: Financial Freedom. Droga do wolności finansowej

Rok 2016 młodzi Polacy zamknęli z długiem w wysokości ponad 3,7 mld złotych. To o 1,5 mld więcej niż w roku poprzednim. Rosnące zadłużenie ma swoje przyczyny nie w słabej kondycji finansowej młodych, ale w nieodpowiednim dysponowaniu budżetem, braku edukacji finansowej oraz konsumpcyjnym stylu życia.

Z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że w Polsce ponad pół miliona osób w wieku od 18 do 34 lat zmaga się z problemami finansowymi. Średnia zaległość młodego Polaka przekracza 7 tys. zł. Rosnące długi najczęściej są wynikiem niepłaconych alimentów (ponad 1,17 mld zł) oraz popularnych szybkich pożyczek gotówkowych w celach konsumpcyjnych. Kolejno, plasują się nieopłacone rachunki za usługi telefoniczne czy korzystanie z dostępu do internetu, sięgające 360 mln zł. Jak wskazują eksperci – na co dzień zajmujący się doradztwem finansowym i biznesowym – zaciąganie długów na ogół nie wynika ze złej kondycji finansowej, ale w dużej mierze z nieodpowiednich decyzji zakupowych, konsumpcyjnego stylu życia i braku wiedzy.

„Wiek, o którym mówimy charakteryzuje się dynamicznymi zmianami w życiu zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym. Osoby przed 30 rokiem życia często wstępują w związki małżeńskie i decydują się na kupno mieszkania. W tym czasie na ogół dopiero rozwijają karierę zawodową, zmieniają pracę i nie mają zgromadzonego kapitału. Taka sytuacja stawia przed młodymi szereg wyzwań w postaci odpowiedniego gospodarowania przychodami.” – komentuje Monika Sacewicz, doradca Edukacji Finansowej Crown.

Eksperci wskazują na niezwykle istotny, psychologiczny aspekt posiadania długów i procesu wychodzenia z nich. U osób, które popadły w spiralę długów i zaciągają kolejne kredyty, by spłacić poprzednie bardzo ważne jest przyznanie się przed samym sobą do problemu. Kolejnym krokiem jest uświadomienie sobie potrzeby zmiany stylu życia i rozpoczęcia planowania wydatków.

„Osoby, które posiadają długi to na ogół nie są najbiedniejsi, ale Ci, którzy żyją określonym stylem, często przekraczającym możliwości budżetu. Podążając za trendami bywania w modnych restauracjach czy noszenia ubrań znanych marek zaciągają pierwsze kredyty konsumpcyjne.



Nie potrafią racjonalnie planować zakupów, nie monitorują codziennych wydatków. Często nie potrafią też określić czego dokładnie potrzebują” – dodaje Monika Sacewicz.

Problemy finansowe to jednak nie tylko problem młodych

Jak się okazuje dopada on większość Polaków, niezależnie od wieku czy płci. Na koniec 2016 roku aż 2 mln 322 tys. Polek i Polaków posiadało zobowiązania zarówno kredytowe. Ich dług wynosił 53,69 mld złotych. To o 11 mld złotych więcej niż w roku poprzednim.

Wyzwaniem bywa również rozmowa z partnerem o finansach. BIK ujawniło, że ponad 30% Polaków nie rozmawia otwarcie o wydatkach ze swoim partnerem, a12% Polaków przyznało, że wzięło kredyt bez wiedzy swojej drugiej połówki. Dlaczego pary nie są w stanie rozmawiać o tak ważnej kwestii życiowej jaką są finanse?

„Zatajanie rzeczywistych zarobków i wydatków przed partnerem tak naprawdę nie jest głównym problemem, ale skutkiem złego funkcjonowania związku. Często wynika to z braku zaufania czy wstydu, że druga osoba ma większy wkład w budżet domowy. Bardzo ważnym jest, aby w partnerstwie pielęgnować szczerość. Wspólnie łatwiej przejść przez sytuację krytyczną, jaką jest fakt zadłużenia – komentuje Monika Sacewicz.

W odpowiedzi na rosnącą skalę problemu długów w Polsce

Ethics. Szkoła Praktyków Biznesu przygotowała konferencję „FF. Financial Freedom. Droga do wolności finansowej”, która odbędzie się 20 maja w godzinach 9.00-14.30 w Centrum e10 przy ul. Elektronowej 10 w Warszawie. Dedykowana jest wszystkim osobom zmagającym się z problemem oraz tym, które chcą dowiedzieć się jak planować budżet, aby nie popaść w spiralę długów.

Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się również jak prowadząc działalność gospodarczą skutecznie oddzielać budżet domowy od firmowego, jak zabezpieczyć partnera i rodzinę oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysowej. Dyskusji poddane zostaną również geneza zaciągania długów i psychologiczne aspekty ich posiadania. Gośćmi konferencji będą eksperci, którzy na co dzień doradzają w kwestiach finansowych i biznesowych – m.in. Monika Sacewicz, Daniel Lewczuk i Krzysztof Jędrzejewski.

Ethics. Szkoła Praktyków Biznesu zrodziła się z idei dzielenia. Założona w 2015 roku jako platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i talentów w zakresie rozwoju profesjonalnego i przedsiębiorczości. Swoją misję realizuje poprzez konferencje i warsztaty, na których uczestnicy dowiadują się jak śmiało kroczyć po ścieżkach biznesu i kariery zawodowej, nie zapominając o życiowych wartościach.

Więcej informacji na temat konferencji i szkoły:

