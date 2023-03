Konf.: Jak Ukraińcy walczyli o prawo do czytania Biblii w swoim ojczystym języku

Tekst nadesłany. Publikujemy go w oryginalnej wersji. Od 9 lat trwa wojna rosyjsko-ukraińska, prowadzona przez rosję pod hasłami, że Ukraina nie istnieje jako państwo, a Ukraińcy są częścią rosyjskiej tożsamości. Przeciwdziałaniem tej wojnie informacyjnej będzie znajomość historii i promocja ukraińskiego dziedzictwa duchowego i historycznego. Na przykład, nie każdy wie, że Biblia w języku ukraińskim przeszła długą drogę, pełną zakazów władz imperialnej rosji, aby dotrzeć do czytelników. Walka ta odbywała się w kontekście ruchu narodowego Ukraińców w XIX, na początku XX wieku i wyraźnie pokazała narodowe stanowisko Ukraińców. „Jak Ukraińcy walczyli o prawo do czytania Biblii w języku ojczystym” to temat wydarzenia historyczno-edukacyjnego, które odbędzie się w Warszawie 18 marca 2023 r. pod adresem: Warszawa, al. Jerozolimskie 133 A.

Rejestracja jest niezbędna do udziału:

http://surl.li/fgpqw

Wydarzenie zostało zorganizowane w celu wsparcia Ukraińców w Polsce w czasie wojny i przy udziale organizacji pozarządowej «Chrześсijańska Misja Społeczna “Maranatha”» i naukowców z Ukrainy – Ella Bystrytska, profesor Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka, i Tetiany Savchuk, adiunkt w Katedrze Historii Ukrainy Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego.