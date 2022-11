Koncert Jubileuszowy: 25 lat Gospel Joy

Na koncercie 2 grudnia, chcielibyśmy Wam więcej wyśpiewać i opowiedzieć o prześpiewanych 25 latach.

2 grudnia chcemy podzielić się z Wami naszą historią, ale również tym, co mamy teraz, kim jesteśmy i co wybieramy. A wybieramy RADOŚĆ. Taką radość, która pochodzi z poczucia, że wiemy, gdzie zmierzamy i jaki mamy cel.

Na nasz jubileusz zaprosiliśmy fantastycznego wokalistę, z którym mieliśmy już wielokrotnie możliwość współpracować – Mietka Szcześniaka oraz artystkę – Marikę, z którą jeszcze nie śpiewaliśmy, a teraz wystąpimy wspólnie po raz pierwszy.

Zagrają z nami fantastyczni instrumentaliści:

Jakub Wilczek, Paweł Kosicki, Maksymilian Mińczykowski. Nagłośni nas Karlin Studio.

Zapraszam już dziś z całego serca! To będzie ognisty wieczór, w sam raz na rozgrzanie zimnego grudniowego chłodu.

Agnieszka Górska-Tomaszewska – dyrygentka i założycielka Gospel Joy

Koncert jubileuszowy Gospel Joy „Wybieram radość”

gościnnie wystąpi MARIKA I MIETEK SZCZEŚNIAK

Data: 2 grudnia 2022

Miejsce: Strefa LifeHouse, ul. Maltańska 1, Poznań /Galeria Malta/

godz. 19:00

Sprzedaż biletów na stronie: https://stage24.pl/events/gospel-joy-strefa-lifehouse-597

Więcej informacji na stronie: gospeljoy.pl

Więcej o Gospel Joy

Agnieszka ”Baca” Górska -Tomaszewska – Gospel to wielka pasja i styl życia Agnieszki. Od wielu lat prowadzi z powodzeniem poznański Gospel Joy.

To jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się chórów gospel w Polsce, mający na swoim koncie sukcesy (I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Gospel w Osieku), występy z gwiazdami (Mietek Szcześniak, Mezo, zespół New Life’M), koncertujący także poza granicami kraju (USA, Francja, Holandia, Niemcy, Kanada). W 2013 roku zespół był półfinalistą programu „Mam Talent”. Agnieszka jest także założycielką i dyrygentką chóru gospel dla dzieci KIDS Gospel Joy oraz instruktorką warsztatów gospel, które poprowadziła już w wielu miastach Polski, gdzie znana jest jako wulkan energii, pełna ciepła i uśmiechu, z niegasnącym entuzjazmem. Bez trudu porywa do śpiewu i tańca, w jej towarzystwie po prostu „nie można wysiedzieć”:). Agnieszka otrzymała tytuł „Osobowości Roku 2018” w Powiecie Poznańskim za ponad dwudziestoletnie propagowanie muzyki gospel.

Gospel Joy – to poznański chór, przepełniony energią i radością, śpiewający na scenie polskiej, jak i zagranicznej od 25 lat. W repertuarze zespołu znajdują się największe hity muzyki gospel, a także własne utwory, wykonywane w języku polskim i angielskim.

Od wielkich koncertów po kameralne imprezy firmowe – Gospel Joy jest formacją, której skład można dostosowywać pod konkretne wydarzenie, miejsce czy okoliczności. Podczas koncertów, publiczność angażuje się w śpiew i wspólną zabawę, nie bez powodu Gospel Joy nazywany jest „specjalistami od radości”.

Gospel Joy ma za sobą koncerty telewizyjne oraz zagraniczne, w tym również wyjazdy misyjne do Czech oraz Rumunii, gdzie występował z kanadyjskim chórem Toronto Mass Choir, a także dwukrotne tournée do USA (2008 r. i 2015 r.) oraz Kanady.

W swojej historii zespół współpracował z różnymi artystami: Mietek Szcześniak, Natalia Niemen, Kasia Moś, Mate.O, Brian Fentress (USA), Ruth Lynch (Wlk. Brytania), Emma Nichols (USA), Mezo, Sylwia Grzeszczak i Kasia Moś oraz Joanna Kołaczkowska, z którą w tym roku nagrał klip „Zrobimy to razem”.

Zespół w swoim dorobku ma 6 albumów.

