Komory: Wkrótce więcej prześladowań?

Zdecydowana większość opowiedziała się za przeprowadzeniem referendum na Komorach w dniu 30 lipca. Teraz konstytucja ulega zmianie: Prezydent otrzymuje większą władzę, może kandydować na inną kadencję, a islam sunnicki jest uznawany za religię państwową. Mniejszość chrześcijańska na archipelagu wschodnioafrykańskim obawia się teraz poważnych konsekwencji.

Prześladowania na Komorach – nie nowe, ale nasilające się

Chrześcijanom już teraz zabrania się przekazywania wiary lub uczestniczenia w debatach religijnych. Publiczne rozpowszechnianie Biblii lub literatury chrześcijańskiej jest zabronione. Odmawia się przestrzeni do celebrowania chrześcijańskich nabożeństw lub modlitwy. Grupy domowe są szpiegowane. Urzędnicy państwowi zmuszają również chrześcijańskich rodziców do wysyłania swoich dzieci do szkół koranicznych. Tam i w meczetach przywódcy religijni żywią się postawami antychrześcijańskimi.

Referendum mające konsekwencje dla chrześcijan

Po osiągnięciu przytłaczającego wyniku z 92,74 procentową aprobatą, to nie islam w ogóle – jak to miało miejsce od 2009 roku – ale islam sunnicki w szczególności został zapisany jako religia państwowa. Prezydent Azali Assoumani ogłosił kilka tygodni temu, że w przypadku pozytywnego wyniku wyborów podejmie bardziej zdecydowane działania przeciwko wszystkim osobom niebędącym Sunitami. Dotknęłoby to nie tylko chrześcijan, którzy stanowią 0,5 % ludności Komorów. Cierpieć mogą również inne mniejszości, takie jak szyiccy muzułmanie.

Chrześcijanie na Komorach obawiają się teraz nasilenia ograniczeń i nowych prześladowań. „Dla miejscowych chrześcijan było to już bardzo trudne, ale to zaangażowanie w sprawy islamu sunnickiego prawdopodobnie jeszcze bardziej utrudni im życie” – powiedział lokalny obserwator.

Prosimy, módlcie się za Komory:

Módlmy się za miejscowych chrześcijan, aby byli napełnieni głębokim Bożym pokojem i niezachwianą nadzieją – nawet w tych trudnych czasach.

Módlmy się o mądrość za naszych lokalnych partnerów, aby skutecznie służyli i wspierali chrześcijan na Komorach w tej nowej sytuacji.

Módlmy się za rząd. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla prezydenta Azalego Assoumaniego i o to, aby spotkał, poznał i przyjął do serca Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

za Open Doors Polska