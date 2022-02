Kolumbia: Sąd Najwyższy legalizuje aborcję do 24 tygodnia ciąży

Kolumbia, Bogota (AP). W poniedziałek 21 lutego, Kolumbia została ostatnim krajem w Ameryce Łacińskiej, który rozszerzył dostęp do aborcji, gdy kolumbijski Sąd Konstytucyjny zagłosował za legalizacją tego zabiegu do 24 tygodnia ciąży.

Decyzja dziewięcioosobowego trybunału sędziowskiego nie spełniła oczekiwań grup proaborcyjnych, które domagały się całkowitej legalizacji aborcji w Kolumbii. Niemniej jednak, organizacje praw kobiet uznały ją za wydarzenie historyczne, podając, że każdego roku w kraju szacunkowo 400 tysięcy kobiet korzysta z „podziemnych” usług aborcyjnych.

Przed orzeczeniem trybunału, Kolumbia dopuszczała aborcję tylko w przypadku zagrożenia życia kobiety, zniekształcenia płodu lub ciąży w wyniku gwałtu.

Teraz Kolumbijki będą mogły wykonać aborcję do 24 tygodnia ciąży bez konieczności jakiegokolwiek uzasadnienia. Po 24 tygodniu ciąży, aborcja nadal będzie podlegać ograniczeniom.

„Próbowaliśmy zdobyć całkowitą legalizację aborcji, ale to nadal historyczny krok” – powiedziała Cristina Rosero, prawniczka Center for Reproductive Rights, grupy adwokackiej z Nowego Jorku, która w 2020 roku wraz z czterema innymi organizacjami otworzyła sprawę w wysokim sądzie, prosząc o ponowne rozpatrzenie kolumbijskich przepisów aborcyjnych.

W sprawie argumentowano, że ograniczenia aborcyjne dyskryminują kobiety o niskich dochodach, mające trudności z wykonaniem legalnej aborcji z powodu mniejszego dostępu do lekarzy, prawników lub psychologów, którzy mogliby pomóc im dowieść, że bycie w ciąży naraża na szwank ich zdrowie.

Rosero powiedziała, że obecne zmiany w kolumbijskim prawie ułatwią kobietom o niższych dochodach uzyskać dostęp do bezpiecznej aborcji.

„Naszym wyzwaniem jest teraz zapewnić, by to orzeczenie zostało wprowadzone” – dodała.

W innych krajach Ameryki Łacińskiej, w Argentynie, Urugwaju i na Kubie, również pozwala się na aborcję bez ograniczeń do pewnego etapu ciąży, podczas gdy w Meksyku, sąd najwyższy niedawno orzekł, że nie wolno sądzić kobiet za przerywanie ciąży.

W Ameryce Łacińskiej są też kraje, które bez wyjątku zabraniają przerywania ciąży. To Salwador, Nikaragua, Honduras i Republika Dominikańska.

W Kolumbii, gdzie większość populacji identyfikuje się jako wyznawcy religii rzymskokatolickiej, aborcja od dawna jest tematem kontrowersyjnym. Sędziowie kilka razy zbierali się w celu rozpatrzenia sprawy wniesionej przez organizacje praw kobiet, nie docierając do etapu głosowania. Tymczasem, grupy proaborcyjne z zielonymi flagami starły się przed sądem z ubranymi na niebiesko demonstrantami pro-life.

Jonathan Silva, działacz organizacji w obronie życia United for Life, wyraził zaskoczenie poniedziałkową decyzją Sądu Najwyższego. „Nie rozumiemy, jak to się stało” – powiedział. „Będziemy musieli zorganizować protesty i wezwać członków kongresu do uregulowania aborcji”.

Sondaż przeprowadzony w Kolumbii w zeszłym roku ujawnił, że 25 procent populacji uważa aborcję za przestępstwo, podczas gdy 42 procent ma przeciwne zdanie. Kolumbijkom, które wykonają nielegalną aborcję, grozi do trzech lat więzienia.

Autor: Manuel Rueda

Źródło: CBN News

