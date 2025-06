Kolumbia: Przywódcy chrześcijańscy potępiają zamach na kandydata na prezydenta

Kolumbijski kandydat na prezydenta, Miguel Uribe Turbay, został postrzelony podczas wiecu politycznego w Bogocie. Odniósł trzy rany postrzałowe, w tym dwie w głowę, i obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Do ataku doszło w trakcie jego przemówienia. Wydarzenie to spotkało się z szerokim potępieniem zarówno w Kolumbii, jak i na arenie międzynarodowej. 15-letni sprawca został obezwładniony przez ochronę Uribe i odniósł obrażenia w trakcie interwencji.

W odpowiedzi na zamach, liczni przywódcy chrześcijańscy z Kolumbii i Ameryki Łacińskiej wyrazili swoje oburzenie w mediach społecznościowych, apelując o modlitwę i pokój. Pastor John Milton Rodríguez wezwał do modlitwy o powrót Uribe do zdrowia oraz o bezpieczeństwo w kraju. Ewangelista Alberto Mottesi podkreślił konieczność odrzucenia przemocy i wyraził ubolewanie z powodu trwającej przestępczości i korupcji w regionie. José González, profesor uniwersytecki, modlił się za Uribe i zaapelował do Kolumbijczyków, by nie ulegali zastraszaniu.

Miguel Uribe Turbay, prawnik i członek prawicowej Partii Centrum Demokratycznego, pełnił wcześniej funkcje sekretarza rządu Bogoty oraz radnego miejskiego. Znany jest z krytyki prezydenta Gustavo Petro, którego postrzega jako przeciwnika wartości chrześcijańskich. Po zamachu pojawiły się apele o jedność narodową oraz ogłoszenie dnia modlitwy w intencji powrotu Uribe do zdrowia. W niedzielę w klinice w Bogocie, gdzie przebywa polityk, planowana jest uroczystość modlitewna.