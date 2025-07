Kolejny brutalny atak na chrześcijan w Nigerii

W piątek, 11 lipca 2025 roku, w stanie Kaduna w północno-zachodniej Nigerii doszło do tragicznego ataku na wspólnotę chrześcijańską. Uzbrojeni pasterze Fulani wtargnęli do Evangelical Church Winning All (ECWA) w wiosce Kampani podczas nabożeństwa, zabijając pięć osób i raniąc trzy kolejne.

Ofiary śmiertelne to: Victor Haruna, Dogara Jatau, Luka Yari, Jesse Dalami i Bawu John. Ranni to: Samuel Aliyu, Philip Dominic i Jacob Hussaini. Atak miał miejsce około godziny 15:30.

To kolejny dramatyczny epizod w serii przemocy, która od miesięcy nęka południową część stanu Kaduna. W ciągu pierwszego półrocza 2025 roku w powiecie Kajuru uprowadzono co najmniej 110 chrześcijan z wiosek takich jak Bauda, Unguwan Yashi, Makyali czy Ungwan Mudi Doka. Wśród porwanych są kobiety, dzieci, a także lokalni przywódcy, w tym sołtys Baudy, Obadiah Iguda.

W marcu doszło do masowych porwań – jednego dnia uprowadzono 38 osób, z czego tylko ośmiu udało się uciec. W innym ataku zginął pastor kościoła ECWA. W styczniu porwano chrześcijan podczas pogrzebu, a w marcu spalono kościół i domy w Unguwar Rogo.

Mieszkańcy regionu żyją w ciągłym strachu. „Nie możemy spać we własnych domach ani chodzić na pola. Żyjemy w nieustannym zagrożeniu” – mówi jedna z mieszkanek.

Choć Fulani to liczna grupa etniczna w Nigerii i regionie Sahelu, a większość jej członków nie wyznaje radykalnych poglądów, część z nich przyjęła ideologię islamistyczną. Według raportu brytyjskiej grupy parlamentarnej APPG, niektóre frakcje Fulani stosują taktyki podobne do Boko Haram i ISWAP, celowo atakując chrześcijan i symbole ich tożsamości.

Chrześcijańscy liderzy w Nigerii uważają, że przemoc ma na celu przejęcie ziemi i narzucenie islamu, szczególnie w obliczu pustynnienia terenów, które utrudnia tradycyjny wypas bydła.

Nigeria pozostaje jednym z najniebezpieczniejszych krajów dla chrześcijan. Według rankingu Open Doors 2025, aż 69% wszystkich chrześcijan zabitych na świecie z powodu wiary zginęło właśnie tam. W północnych i centralnych regionach kraju aktywne są również inne grupy dżihadystyczne, a porwania dla okupu stają się coraz częstsze.