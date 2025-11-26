Kolejne masowe porwanie w Nigerii: 50 uczniów uciekło, 253 dzieci nie odnaleziono

Pięćdziesięcioro nigeryjskich uczniów, uprowadzonych w ubiegłym tygodniu ze szkoły katolickiej w stanie Niger, zdołało uciec z rąk porywaczy i wróciło do domów — poinformowały władze placówki. Wciąż nie odnaleziono pozostałych 253 dzieci i 12 nauczycieli, co czyni ten incydent jednym z największych masowych porwań w historii kraju.

Według oświadczenia przekazanego w niedzielę mediom przez pastora Bulusa Dauwę Yohannę, przewodniczącego Stowarzyszenia Chrześcijan Nigerii w stanie Niger i właściciela szkoły, dzieci, w wieku od 10 do 18 lat, wracały indywidualnie między piątkiem a sobotą.

Do porwania doszło podczas piątkowego ataku na szkołę św. Marii w wiejskiej miejscowości Papiri. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli na teren szkoły i uprowadzili uczniów oraz pracowników.

— Dowiedzieliśmy się o tym, kiedy skontaktowaliśmy się i odwiedziliśmy niektórych rodziców — powiedział Yohanna, cytowany przez CBS News. — Choć z ulgą przyjmujemy powrót tych pięćdziesięciu dzieci, apeluję do wszystkich o dalszą modlitwę o uratowanie i bezpieczny powrót pozostałych ofiar.

Wciąż nie wiadomo, gdzie przetrzymywani są pozostali zakładnicy, a policja i wojsko nie ujawniają szczegółów trwającej operacji ratunkowej. Żadna grupa nie przyznała się dotąd do dokonania porwania.

W odpowiedzi na atak władze stanu Niger ogłosiły zawieszenie działalności wszystkich szkół od soboty.

Do sprawy odniósł się papież Leon XIV, który podczas niedzielnej mszy na placu św. Piotra wyraził smutek i wezwał do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników.

Atak w stanie Niger miał miejsce zaledwie cztery dni po porwaniu 25 uczniów w podobnych okolicznościach w miejscowości Maga w sąsiednim stanie Kebbi, oddalonej o około 170 kilometrów. Oba zdarzenia wpisują się w falę porwań uczniów w północnej Nigerii, gdzie uzbrojone grupy wykorzystują ten proceder jako dochodowe źródło dochodu na terenach, gdzie obecność państwa jest ograniczona.

Prezydent Bola Tinubu zapewnił w oświadczeniu, że jego administracja nie spocznie, dopóki wszyscy porwani nie zostaną bezpiecznie odnalezieni.

— Powiedzmy to jasno: nie ustąpię. Każdy Nigeryjczyk, w każdym stanie, ma prawo do bezpieczeństwa — a pod moimi rządami zapewnimy to bezpieczeństwo i ochronimy naszych obywateli — zapowiedział.

Amerykańska organizacja Open Doors alarmuje, że w latach 2019–2023 w Nigerii uprowadzono ponad 20 tysięcy osób. W raporcie podkreślono, że „porywanie ludzi to wielki biznes, który finansuje ekspansję islamistów i jest powiązany z aktywnymi grupami terrorystycznymi”.

„Wielu z tych bandytów porywa każdego, kto może zapłacić okup — ale nauczyli się, że chrześcijanie, a szczególnie przywódcy religijni, przynoszą większy zysk” — czytamy w październikowym raporcie Open Doors. — „To czyni chrześcijan i liderów wspólnot szczególnie narażonymi na ataki”.

Według różnych szacunków, w ciągu ostatniej dekady w Nigerii zginęły dziesiątki tysięcy chrześcijan, a każdego roku liczba ofiar sięga kilku tysięcy. Open Doors od lat informuje, że to właśnie w Nigerii ginie najwięcej chrześcijan — więcej niż we wszystkich innych krajach razem wziętych.

Na początku listopada amerykański kongresmen Riley Moore (Republikanin z Wirginii Zachodniej) złożył projekt rezolucji potępiającej brutalne prześladowania chrześcijan w Nigerii i wzywającej do zdecydowanych działań USA wobec sprawców. Inicjatywa, poparta przez co najmniej 20 republikańskich członków Izby Reprezentantów, była odpowiedzią na niedawną decyzję byłego prezydenta Donalda Trumpa o wpisaniu Nigerii na listę „krajów szczególnej troski”.

Rezolucja wzywa do uchylenia nigeryjskich przepisów o bluźnierstwie, uwolnienia osób uwięzionych za przekonania religijne oraz bezpiecznego powrotu chrześcijan wypędzonych ze swoich społeczności. Zakłada również, że pomoc humanitarna powinna być dostarczana bezpośrednio ofiarom — za pośrednictwem organizacji religijnych i pozarządowych.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post