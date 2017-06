Kocha… Lubi… Szanuje… Film Old Fashioned

On – niegdyś król studenckiej braci, dziś samotnik przywiązany do staroświeckich zasad. Ona – niespokojny duch o buntowniczym nastawieniu do życia i związków. Ich drogi zbiegają się w małym miasteczku w Ameryce. 23 czerwca na ekrany polskich kin wejdzie Old Fashioned, pięknie sfilmowana, głęboka opowieść o miłości, przebaczeniu i pozostawieniu przeszłości za sobą. Opublikowano polski zwiastun produkcji!

Old Fashioned to historia Clay’a Walsha (Rik Swartzwelder),

niegdyś idola studenckiej braci, który porzucił beztroską hulankę, by prowadzić sklep z antykami i wyrobić sobie opinię staroświeckiego, przywiązanego do zasad samotnika. Na jego drodze staje Amber Henson (Elizabeth Ann Roberts) – niespokojny duch o buntowniczym nastawieniu do życia i związków. Uciekając od trudnej przeszłości, pojawia się w miasteczku i wynajmuje mieszkanie nad jego sklepem.

Spotkanie Amber i Clay’a wywraca ich świat do góry nogami, lecz bolesne doświadczenia nakazują trzymać się od siebie z daleka. Dwie zranione dusze, które mają za sobą pierwsze zakochania i tak zwany okres „burzy i naporu”, starają się zakochać tym razem na zawsze. Czy Clay wyjdzie poza mur zasad, który wokół siebie zbudował, a ona przezwycięży lęki i rany z przeszłości?

We współczesnym świecie, w którym rządzi kult cielesności, film Old Fashioned na nowo odkrywa romantyczne uniesienia. Pokazuje, że miłość w stylu retro, oparta na „staromodnych” zalotach i zasadach, nie odeszła do lamusa.

– „Chcieliśmy stworzyć współczesną historię miłosną, ale o ponadczasowym znaczeniu. Sukces otwarcia tej niezależnej produkcji pokazał, że widzowie poszukują i doceniają tego rodzaju opowieści” – powiedział Rik Swartzwelder, autor scenariusza, reżyser, współproducent i odtwórca głównej roli w filmie. Podczas amerykańskiej premiery Old Fashioned pobił rekord w box office jako największy weekend otwarcia wśród filmów opartych na religijności, wchodząc początkowo na mniej niż 300 ekranów kinowych.

Film doczekał się również dwóch książek opartych na jego scenariuszu: Old Fashioned autorstwa Rene Gutteridge oraz The Old Fashioned Way – Reclaiming the Lost Art of Romance, poświęconej miłości, randkom i związkom, autorstwa Ginger Kolbaba.

W filmie wystąpili m.in. Elizabeth Ann Roberts (która przez polskich widzów może być kojarzona z epizodycznych ról w serialach Dr House, Kości, CSI), Rik Swartzwelder, Dorothy Silver (Skazani na Shawshank, Przepowiednia), Tyler Hollinger (Black Dog, Red Dog; Przepraszam, że żyję).

Old Fashioned wejdzie na ekrany polskich kin studyjnych 23 czerwca 2017 r., w dystrybucji firmy Kondrat-Media.

FILM „OLD FASHIONED”

gatunek: dramat obyczajowy, romans

kraj prod. USA

język: angielski, polskie napisy

reżyseria: Rik Swartzwelder

scenariusz: Rik Swartzwelder

producenci: Nathan Nazario, Dave DeBorde, Nini Hadjis, Rik Swartzwelder, William K Baker, Stephen Campanella

produkcja: Skoche Films, Motion Picture Pro Studios

czas projekcji: 115 minut

premiera: 18 września 2014 (Temecula Valley, USA)

USA: 6 lutego 2015

Polska: 23 czerwca 2017

strona PL: www.oldfashioned.pl

obsada: Elizabeth Ann Roberts (Zabójcze umysły, Southland, Dr House, Kości, CSI), Rik Swartzwelder (The Least of These, War Prayer), Dorothy Silver (Skazani na Shawshank, Przepowiednia), Tyler Hollinger (Black Dog, Red Dog; Trust Me, I’m a Lifeguard; Przepraszam, że żyję), LeJon Woods (Tylko teraz), Nini Hadjis, Maryann Nagel (Miłość znajdzie cię wszędzie: Valentine, Epicentrum), Joseph Bonamico, Lindsay Heath, Anne Marie Nestor, Ange’le Perez