Kobieta dobrego wpływu – MP3/DVD

Od wydawcy: Każda z nas, kobiet, ma wpływ; jest on naszym obdarowaniem. Ten wpływ jest ściśle związany z tym, co wypełnia nasz umysł i nasze serce. Wynika także z Bożego powołania dla naszego życia. Dowiedz się, jak w Bożej mocy pokonywać przeszkody i własne ograniczenia, by niemożliwe stało się możliwe? Jak przejść z miejsca odrzucenia do miejsca obfitości?

Wykładowcy: Alina Wieja, Sylwia Tomczyk, Estera Wieja, Norma Sarvis, Bożena Ciechanowska

Rok wydania: 2018

Czas trwania: 3 godz. 20 min.

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia

1. Alina Wieja – Kobieta dobrego wpływu

Każda z nas, kobiet, ma wpływ; jest on naszym obdarowaniem. Ten wpływ jest ściśle związany z tym, co wypełnia nasz umysł i nasze serce. Wynika także z Bożego powołania dla naszego życia. Odkryj, jaki rodzaj wpływu przynosi najlepsze i trwałe owoce.

2. Sylwia Tomczyk – Sięgnąć po niemożliwe

Aby wywierać wpływ, musisz wiedzieć, kim jesteś. To stan serca, a nie posiadanych rzeczy. Dowiedz się, jak w Bożej mocy pokonywać przeszkody i własne ograniczenia, by niemożliwe stało się możliwe.

3. Estera Wieja – Wpływ na otaczającą nas rzeczywistość

Najcenniejszy wpływ mają te osoby, które swoją postawą i swoim działaniem wnoszą powiew nadziei. Do tego również zachęca nas Pismo, abyśmy były zwiastunkami dobrej wieści. I co najważniejsze nie musisz być doskonałą kobietą, lecz poddającą się wpływowi Boga.

4. Norma Sarvis – Wydawanie owocu i wywieranie wpływu w życiu

Nawet jeśli wydaje się nam, że nie wywieramy żadnego wpływu, warto pamiętać, że Bóg używał i pragnie używać zwykłych kobiet w niezwykły sposób. Poznaj klucze, które nam pozostawił, aby przejść z miejsca odrzucenia do miejsca obfitości.

5. Bożena Ciechanowska – Miejsce wpływu

Nie masz wpływu na to, co było, ale poprzez Tu i Teraz masz wpływ na to, co będzie. Pan Bóg nie chce, abyś siedziała w „kącie” bezradności. Ma dla każdej z nas namaszczenie do wywierania dobrego wpływu na otaczającą rzeczywistość.

6. Alina Wieja – Najbardziej niezwykły wpływ

Jest narzędzie potężnego wpływu, którym jest modlitwa zgodna z pragnieniem serca Boga. Jeśli chcemy doświadczać przełomów w naszym życiu, potrzebujemy być blisko z Panem Jezusem. Wtedy będziemy wiedziały, o co prosić Boga, aby Jego dobre plany realizowały się na ziemi.

Historia z życia podzieliła się Ania Świątczak.