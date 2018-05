Klub miliarderów. Jak bogacze ukradli nam piłkę nożną

Piłka nożna kiedyś była sportem. Wspaniałą grą, w której wygrywał lepszy.

Dziś jest piaskownicą, w której bawią się obrzydliwie bogaci oligarchowie ze Wschodu, arabscy szejkowie, naftowi potentaci, członkowie rodzin królewskich, multimiliarderzy. Przejmują najsłynniejsze kluby piłkarskie. Decydują o gigantycznych transferach największych gwiazd futbolu.

***

Kim są nowi władcy świata sportu?

Skąd się biorą ich pieniądze?

Dlaczego kradną naszą piękną grę?

***

W swoim reportażu James Montague odważa się sięgnąć głębiej

niż ktokolwiek przed nim, by odkryć mroczne sekrety właścicieli najsłynniejszych klubów piłkarskich. Odwiedza obozy pracy w Katarze, gdzie w urągających warunkach tysiące gastarbajterów wznosi stadiony na Mistrzostwa Świata w 2022 roku. Ujawnia kulisy przygotowań do Mistrzostw Świata w Rosji. Rozmawia z wiernymi kibicami, ale dociera też do szarych eminencji świata wielkiego futbolu. Udowadnia, jak niewiele wiedzieliśmy o piłce nożnej. Aż do teraz.

Autor: James Montague

Tłumaczenie: Jakub Janik

Zintegrowana

Liczba stron: 400

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Rok wydania: 2018