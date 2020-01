Kirk Franklin, zdobywca nagród Grammy 2020: wszystko dla „Jezusa Króla”

26 stycznia w Los Angeles, podczas 62. dorocznej ceremonii rozdania nagród Grammy, Kirk Franklin oddał chwałę „Jezusowi Królowi, bo wszystko jest dla Niego”, odbierając nagrodę w kategorii najlepsze wykonanie utworu gospel za piosenkę „Love Theory”.

„W muzyce gospel jest tak wiele niewiarygodnych talentów i czuję się ogromnie ukorzony, będąc w tej kategorii razem z niektórymi spośród jej najlepszych wykonawców” – powiedział piosenkarz podczas ceremonii Grammy 2020. „Jestem wielkim fanem wszystkich tych niesamowitych mężczyzn i kobiet, dlatego mówię światu o Jezusie Królu, bo wszystko jest dla Niego, amen?”.

Pozostali nominowani w kategorii najlepsze wykonanie utworu gospel to: Gloria Gaynor (z udziałem Yolandy Adams) za piosenkę „Talkin’ About Jesus”, Travis Greene (z udziałem Jekalyn Carr) za piosenkę „See The Light”, Koryn Hawthorne (z udziałem Natalie Grant) za piosenkę „Speak The Name” oraz Tasha Cobbs Leonard za piosenkę „This Is A Move (Live)”.

Franklin zdobył też nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album gospel za płytę „Long Live Love”.

Wśród innych nominowanych w tej kategorii znaleźli się: Donald Lawrence Presents the Tri-City Singers za płytę „Goshen”, Gene Moore za płytę „Tunnel Vision”, William Murphy za płytę „Settle Here” oraz CeCe Winans za płytę „Something’s Happening! – A Christmas Album”.

Podczas ceremonii, Franklin zapewnił o swojej modlitwie za rodzinę legendy NBA, Kobe Bryanta, który wraz ze swoją córką i siedmioma innymi osobami poniósł śmierć w katastrofie helikoptera w Kalifornii, do której doszło wcześniej tego dnia.

Wykonawcy chrześcijańskiego pop, duet For King & Country, we współpracy z amerykańską piosenkarką i autorką piosenek Dolly Parton, zdobył nagrodę w kategorii najlepsze wykonanie/piosenka współczesnej muzyki chrześcijańskiej za utwór „God Only Knows”.

Nagrodę Grammy dla najlepszego albumu współczesnej muzyki chrześcijańskiej za płytę „Burn the Ships” zdobył australijski duet braci Joela i Luke’a Smallbone.

„Ta nagroda ostatecznie reprezentuje odkupienie dla mojej rodziny” – powiedział Smallbone w trakcie odbierania nagrody, według relacji MusicRow. „Nasza historia służy dla ogromnego, ogromnego dobra”.

„Gdy zrobiliśmy krok, by napisać tę piosenkę, wszyscy przechodziliśmy przez bardzo trudne chwile” – powiedział, odnosząc się do „God Only Knows”. „Gdy dzieje się coś takiego, zwykle przenosisz to na papier. Udział Dolly Parton, która jest niesamowitym człowiekiem, to jeden z największych zaszczytów w naszej karierze. Dolly powiedziała: ‚Zabiorę tę piosenkę do Dollywood, Bollywood i Hollywood’, i udało się nam, Dolly. Przeszła całą drogę”.

Amerykańska piosenkarka Gloria Gaynor, najlepiej znana z przeboju epoki disco „I Will Survive”, zdobyła nagrodę w kategorii najlepszy album korzeni gospel za płytę „Testimony”.

„Przede wszystkim chcę podziękować mojemu Panu i Zbawicielowi, Chrystusowi Jezusowi, za dary, talenty i zdolności, jakie otrzymałam, by czynić kroki, jakie uczyniłam w życiu i karierze, i wydać muzykę, która mówi o miłosierdziu, łasce, miłości, wierności, o dostępności Boga” – powiedziała Gaynor podczas odbierania nagrody.

„Gdy tam siedziałam, pomyślałam, że wszyscy od czasu do czasu mówimy: ‚O, za tamtą sukienkę można by umrzeć; za tamtą piosenkę można by umrzeć; za to czy tamto można umrzeć’. Cóż, nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwa, że Ktoś pomyślał, że za mnie można umrzeć. Ktoś pomyślał, że za ciebie można umrzeć. Pomyśl o tym” – zakończyła.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post