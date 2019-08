Kirk Franklin wśród „Miliarderów” Pandory

W czwartek 15 sierpnia, czternastokrotny laureat nagród GRAMMY, piosenkarz, kompozytor i producent, Kirk Franklin, został uhonorowany przez Pandorę tytułem Miliardera. Ten strumieniowy serwis muzyczny zaskoczył Franklina, wręczając mu prestiżową nagrodę na scenie w Los Angeles, gdzie muzyk koncertował w ramach trasy LONG LIVE LOVE TOUR. Franklin był poruszony przyznanym tytułem. „Korzę się wobec faktu, że muzyka, którą Bóg mi dał, dotyka tak wielu ludzi, i że odbiorcy nadal chcą jej słuchać pośród tak wielu innych, niewiarygodnych artystów gospel”.

Tytuł, przyznawany jedynie nielicznej grupie artystów,

honoruje Franklina za otrzymanie na platformie serwisu ponad 1,6 miliarda strumieni. Wraz z tym osiągnięciem, Franklin został też pierwszym artystą muzyki gospel, który dotarł do tego kamienia milowego. Melissa Chalos, dyrektor programowy dostarczanej przez Pandorę muzyki chrześcijańskiej i gospel, mówi: „Nie da się przecenić oddziaływania muzyki Kirka Franklina. Jego status ikony jest niepodważalny. Jego wpływ rozciąga się na gatunki i pokolenia, i to jedyny artysta gospel, który do tej pory przekroczył w Pandorze próg miliarda strumieni. Z radością wręczamy mu tytuł, który upamiętnia miliard strumieni i miliony słuchaczy, którzy go kochają”.

Franklin wszedł do „klubu miliarderów” Pandory tuż po premierze swojego trzynastego albumu studyjnego LONG LIVE LOVE (Fo Yo Soul / RCA), który ukazał się 31 maja. Płyta, która od dziesięciu tygodni z rzędu zajmuje szczytową pozycję na liście Najlepszych Albumów Gospel Billboard’u, wypromowała hit „Love Theory”, który od 28 tygodni jest numerem jeden na liście Hot Gospel Songs. Co więcej, dzięki albumowi LONG LIVE LOVE, Franklin przeszedł do historii jako pierwszy artysta, który jednocześnie dotarł na szczyt wszystkich pięciu list Billboard’u muzyki gospel.

Franklin, który na SiriusXM ma własny kanał muzyki gospel, Kirk Franklin’s Praise, koncertem w Los Angeles zakończył udaną trasę LONG LIVE LOVE TOUR. 25 sierpnia, stacja telewizyjna BET wyemituje finałowy odcinek konkursu muzycznego Sunday Best, którego Franklin był gospodarzem.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TheChristianBeat