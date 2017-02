Kirk Franklin – The Essential

Kirk Dwayne Franklin (ur. 26.01.1970) jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków gospel, dyrektor muzyczny i autor tekstów. Przewodził takim chórom jak „The Family”, „God’s Property” i „One Nation Crew” (1NC).

Kirk sprzedał ponad 7 milionów płyt i liczba ta stale rośnie, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę jak trudne i burzliwe były początki jego kariery. Porzucony przez własną matkę, Kirk wychowywał się z ciotką, która zbierała puszki, żeby mogli rodzina mogła się utrzymać i żeby 4 – letni wówczas chłopiec mógł brać udział w lekcjach pianina. Pierwszą propozycję kontraktu otrzymał już w wielu 7 lat jednak jego ciotka odrzuciła tamtą ofertę. Pięć lat później dołączył do chóru kościelnego i wkrótce został dyrektorem muzycznym Mt. Rose Baptist Church.

Mimo surowego i religijnego wychowania ciotki, jako nastolatek przeszedł burzliwy okres dojrzewania, w strzelaninie stracił najlepszego przyjaciela i to wydarzenie popchnęło do na powrót do muzyki. Wtedy to współzałożył zespół „The Humble Hearts”, który zwrócił na niego uwagę legendy muzyki gospel Miltona Biggham’a. Od tej pory kariera Franklina nabrała rozpędu. Lata 1992 – 2000 to czas spędzony z „The Family”a w roku 2001 rozpoczęła się jego kariera solowa. W sumie wydał 10 płyt, w tym 2 na żywo. Franklin zdobył aż 9 Nagród Grammy, 13 Nagród Dove a także 28 Nagród Stellar. Na jego płytach pojawiają się inne wielkie gwiazdy muzyki gospel, znane wielu słuchaczom tj. TobyMac, Marvin Sapp czy Fred Hammond.

Jest z całą pewnością artystą wielopoziomowym, zwyciężającym serca i listy słuchaczy R&B, pop i gospel. Dwupłytowy album „The Essential” to zbiór całej twórczości artysty, na których owa wielopoziomowość jest udowadniania z każdym kolejnym utworem. Ponad 150 minut muzyki łączy w sobie 18 lat pracy artystycznej Franklina. Niektóre opinie śmiało głoszą, że ten rodzaj muzyki poruszy każdego słuchacza – bez względu na wyznanie. Obie płyty mają po 14 utworów, które z pewnością znane są wszystkim fanom muzyka.

