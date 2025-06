Kirk Franklin powraca z hymnem „Do It Again”

Kirk Franklin powraca z utworem „Do It Again”, poruszającą pieśnią o wierze i wytrwałości, która idealnie oddaje ducha chwili.

Dzięki charakterystycznej energii i odważnej produkcji, ten singiel stanowi twórczy szczyt artysty i przygotowuje grunt pod wielkie wydarzenie: występ na żywo podczas gali BET Awards, zaledwie trzy dni po premierze! Kirk Franklin, który 9 czerwca podczas gali BET Awards 2025 zostanie uhonorowany nagrodą BET Ultimate Icon Award, powiedział: „Ta piosenka jest dla wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli ochotę się poddać.

„Do It Again” przypomina mi, a mam nadzieję, że również wam, że Bóg się nie zmienił. Jeśli przeprowadził was przez trudności wcześniej, zrobi to ponownie. To nie jest koniec. Wasz ból ma sens, a radość jest już w drodze.

Źródło: TCB