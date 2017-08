Kirk Franklin – Hello Fear

Kirk Franklin to geniusz chrześcijańskiej sceny gospel, obsypany setkami nagród i wyróżnień, jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów gospel wszechczasów!

Kolejny album to prawdopodobnie będzie następny ogromny sukces komercyjny ale zapewne artyście nie chodzi o zdobywanie wyróżnień a bardziej o dzielenie się swoim niezwykłym talentem muzycznym i twórczością, która zdaniem wielu fanów i krytyków jest niezwykła, odkrywacza wręcz rewolucyjna!

Gościnnie na płycie wystąpili również m.in: Marvin Sapp, Beverly Crawford, Rance Allen, John P. Kee

Rok wydania: Kwiecień 2011

Nośnik: CD

Styl muzyczny: Gospel/R’n’B

O artyście

Franklin został jako dziecko porzucony przez matkę i był wychowywany przez swoją ciotkę Gertrudę. To ona zbierała i sprzedawała puszki aluminiowe, by zdobyć pieniądze dla 4 letniego Kirka na lekcje fortepianu. Kirk był wyjątkowo zdolnym chłopcem, przedewszystkim potrafił grać „ze słuchu”.W wieku 11 lat zapisał się do chóru kościelnego i został kierownikiem chóru w kościele Rose Baptist Church.

Pomimo surowego, religijnego wychowania, Franklin jako nastolatek zaczął się buntować. Aby ustrzec go od kłopotów, jego ciotka załatwiła przesłuchanie w profesjonalnej szkole artystycznej, która była połączona z miejscowym uniwersytetem. Został przyjęty i w chwili, w której jego życie wydawało się wychodzić na prostą, pojawiły się problemy – ciąża jego dziewczyny, których kosekwencją było relegowanie Kirka ze szkoły.

Franklin wrócił do kościoła po tym, jak jeden z jego przyjaciół został zastrzelony. Tam ponownie zaczął kierować chórem. Założył również grupę gospel, The Humble Hearts (Skromne Serca). To ona nagrała jedną z kompozycji Franklina, która zwróciła uwagę legendy gospel -Miltona Bigghama. Będący pod wrażeniem Bigham, poprosił go by poprowadził DFW Mass Choir w nagraniu piosenki Franklina Every Day with Jesus. To doprowadziło do zatrudnienia 20-letniego wówczas Franklina podczas Gospel Music Workshop of America 1990, gdzie prowadził chór podczas warsztatów.

Początkiem lat 90, Kirk założył „The Family”. 17 osobowy chór, utworzony z przyjaciół z dzielnicy i współpracowników. W 1992 Vicki Mack-Lataillade, właściciel GospoCentric usłyszał jedną z ich taśm demo, która zrobiła na nim takie wrażenie, że natychmiast zaangażował zespół do kontraktu studyjnego.

W 1993 grupa znana teraz jako Kirk Franklin & The Family wydaje ich debiutancki album – Kirk Franklin & The Family. W niecałe dwa lata płyta zdobyła status platynowej płyty! Był to również pierwszy album z muzyką gospel, który został sprzedany w ilości ponad miliona egzemplarzy.

Kolejny Album grupy – Kirk Franklin & the Family Christmas (1995) zdobywa status podwójnej platyny, a Kirk Franklin zdobywa pierwszą nagrodę Grammy za najlepszy współczesny album Soul/Gospel. Przez Kolejne lata grupa nagrywała kolejne albumy współpracując m.in. z takimi artystami jak: Dan Shea, R. Kelly, Mary J. Blige i Bono z U2, które kolejno zdobywają statusy kilkukrotnych platynowych płyt, nagród Grammy, oraz przez wiele tygodni utrzymują się w czołówkach list przebojów.

“Sukces odnoszę bardzo osobiście”- mówi Kirk.-”W styczniu 2010r. będę w stanie małżeńskim już 14 lat. Mam dzieci które mnie znają i kochają. Jestem nie tylko żonaty, jestem szczęśliwie żonaty! Jestem wciąż głodnym Pana i gotowym do zmiany tego, co nie jest jeszcze w moim życiu na właściwym miejscu”.

Tytuł: Hello Fear