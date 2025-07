Kirk Cameron wzywa chrześcijańskich rodziców do wychowywania „żołnierzy światła”

Aktor Kirk Cameron wyraża nadzieję, że chrześcijańscy rodzice będą wychowywać swoje dzieci na „żołnierzy światła”, ostrzegając, że nie mogą biernie przyglądać się, jak kultura próbuje podważyć wartości oparte na wierze.

„Musimy po prostu nacisnąć przycisk reset” – powiedział w niedawnym wywiadzie dla The Christian Post. „Zaczyna się to od zwrócenia naszych własnych serc do Boga jako rodziców, przejawiania tych zasad w życiu, nauczania dzieci właściwych rzeczy, a następnie bycia dla nich wzorem”.

Cameron, znany z roli w sitcomie „Dorastanie” z lat 80. i będący obecnie jednym z najbardziej otwartych chrześcijan w Hollywood, przewodzi ruchowi „See You at the Library” (Do zobaczenia w bibliotece). Jest to inicjatywa społeczna mająca na celu przywrócenie tradycyjnych wartości w bibliotekach publicznych, w tym wiary, rodziny i miłości do Ameryki.

Ruch ten rozpoczął się po tym, jak w grudniu 2022 roku ponad 50 bibliotek odmówiło Cameronowi zorganizowania czytania jego książki „As You Grow”, która uczy dzieci o Owocach Ducha Świętego.

Cameron opublikował kilka książek dla dzieci za pośrednictwem wydawnictwa Brave Books: „As You Grow”, „Pride Comes Before the Fall” oraz „The Fox, The Fair and the Invention Scare”.

„Tym, co staramy się osiągnąć z „See You at the Library”, jest po prostu naprawa sytuacji” – powiedział Cameron. „Nie musimy runąć w przepaść jako kraj, zmierzając ku zniszczeniu. Nie musimy tracić naszych dzieci na rzecz mrocznej kultury”.

Chrześcijański aktor i autor stanowczo sprzeciwił się, gdy kilka bibliotek odmówiło lub próbowało odwołać jedno z jego wydarzeń czytelniczych w obliczu sprzeciwu ze strony liberałów. Wiele bibliotek ostatecznie uległo, pozwalając Cameronowi na zorganizowanie godziny czytania.

Reflektując nad tym doświadczeniem, Cameron wierzy, że Bóg przypominał mu, iż „czynienie dobra zawsze się opłaca”. Pomimo sprzeciwu, z jakim spotkał się w kilku bibliotekach w całym kraju, aktor powiedział, że ludzie nadal licznie przychodzili na wydarzenia czytelnicze, często przekraczając pojemność bibliotek.

„Rób dobrze w dłuższej perspektywie, a wygrasz” – stwierdził chrześcijański aktor. „Aby to zrobić, musisz zrozumieć, że będzie opór. Oczywiście, że będzie. Trwa wojna o kulturę. Trwa wojna o serca i umysły twoich dzieci. Jest cały świat do zdobycia”.

„To jest szkolenie bojowe dla żołnierzy światła. A jeśli chcemy, aby nasze dzieci wkroczyły do ziemi obietnicy, możliwości i błogosławieństwa, musimy pokazać im, co to znaczy być radosnymi wojownikami, którzy zaczynają na kolanach. Prowadzimy przykładem” – podkreślił Cameron.

W tym roku ruch „See You at the Library” planuje zorganizować wydarzenie czytelnicze w Waszyngtonie, D.C., w Bibliotece Kongresu. Szczegóły wydarzenia są jeszcze dopracowywane. Aktor stwierdził, że celem ruchu jest zorganizowanie 500 godzin czytania we wszystkich 50 stanach, z udziałem 50 000 osób.

W ubiegłym roku, według Camerona, ruch „See You at the Library” zorganizował 360 godzin czytania z udziałem dziesiątek tysięcy uczestników.

Cameron uważa, że jednym z powodów, dla których ruch „See You at the Library” przemawia do rodziców, jest to, że stanowi on okazję do odzyskania kultury jako całości, zamiast trzymania wiary w oddzielnych sferach. Prostym, a jednocześnie znaczącym sposobem, w jaki rodzice mogą odzyskać kulturę, jest czytanie dzieciom, powiedział.

„Musimy pamiętać, że druga strona każdego dnia propaguje swoje wartości” – ostrzegł Cameron. „Robią to poprzez media społecznościowe, robią to poprzez wasze szkoły”.

„Robią to poprzez filmy, programy telewizyjne i kreskówki, które oglądają dzieci, i robią to poprzez nauczycieli w szkołach publicznych” – dodał. „Jeśli się nie pojawimy, jeśli nie zastąpimy złego dobrem i nie staniemy w obronie naszych wartości teraz, nie będziemy mieli swobody, by żyć nimi później”.

Autor: Samantha Kamman

Źródło: Christian Post