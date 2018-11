Kirgistan: Złamana szczęka, wybite zęby… nie chciał przejść na Islam

17 października w wiosce Tamchi trzech muzułmanów osaczyło chrześcijańskiego konwertytę z islamu Eldosa (25 l.). Napastnicy usiłowali zmusić go do wyrecytowania szahady, islamskiego wyznania wiary. Kiedy ten odmówił, został brutalnie pobity i porzucony w stanie krytycznym.

W wyniku ataku chrześcijanin doznał wstrząsu mózgu, złamania szczęki, utraty części uzębienia i urazu oka. W szpitalu przeszedł on operację rekonstrukcji szczęki.

Policja uważa, że atak nie miał podłoża religijnego, a Eldos sam sprowokował napaść, słuchając głośnej muzyki. Policjanci twierdzą, że wynika to z jego zeznań. Jednak jego prawnik powiedział, że w czasie przesłuchania Eldos nie był w stanie mówić z powodu doznanych obrażeń.

Módlmy się, by w tej sprawie zapadł sprawiedliwy wyrok, pomimo utrudnień ze strony policji. Módlmy się też, aby Eldos odzyskał siły po tym brutalnym ataku i przebytej operacji. Prośmy Pana o jego całkowite fizyczne uzdrowienie oraz siłę emocjonalną i pokój w sercu. Módlmy się, aby osoby odpowiedzialne za to przestępstwo zostały przekonane przez Ducha Świętego i zwróciły się do Boga z prośbą o łaskę i przebaczenie.

Źródła: Barnabas Fund, Release International

za Głos Prześladowanych Chrześcijan