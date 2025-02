Kirgistan: Nowe prawo poważnie ogranicza wolność religijną obywateli

1 lutego parlament Kirgistanu uchwalił nowe prawo dotyczące praktyk religijnych. Na jego mocy wiele chrześcijańskich kościołów będzie zmuszonych prowadzić swoją działalności nielegalnie. Na początku tego tygodnia weszła w życie również nowelizacja ustawy zaostrzającej kary za wykroczenia dotyczące działalności religijnej. Chrześcijanie obawiają się, że nowe przepisy doprowadzą do zamknięcia wielu kościołów. Obserwatorzy zwracają uwagę, że Kirgistan narusza szereg międzynarodowych zobowiązań prawnych.

Rejestracja ważna tylko przez dziesięć lat

Nowa ustawa o religii stanowi, że wszelkie praktyki religijne są dozwolone tylko we wspólnotach zarejestrowanych przez państwo. Wymóg ten nie jest nowy. Wcześniej jednak status prawny mogły otrzymać grupy liczące co najmniej 200 członków, obecnie wymagana liczba została zwiększona do 500.

W wywiadzie dla organizacji praw człowieka Forum 18 chrześcijanie, którzy chcieli pozostać anonimowi z obawy przed represjami ze strony państwa, wyrazili wątpliwości co do tego, czy kościół w ogóle będzie w stanie uzyskać rejestrację państwową. Ponadto: „Jeśli dany kościół uzyska rejestrację, będzie musiał ponownie składać wniosek co 10 lat i przechodzić tę samą procedurę”. To praktycznie uniemożliwi rejestrację nowych kościołów.

Wiele kościołów obawia się zamknięcia

W aktualnym Światowym Indeksie Prześladowań Kirgistan jest krajem, w którym sytuacja w obszarze wolności religijnej w porównaniu z rokiem poprzednim szczególnie się pogorszyła. Oprócz brutalnych ataków na organizacje chrześcijańskie i indywidualnych chrześcijan, znaczącą rolę odgrywa tu restrykcyjne podejście kirgiskiego rządu. Przepisy, często deklarowane jako środki mające na celu ograniczenie ekstremizmu religijnego, wyraźnie ograniczają chrześcijan i inne mniejszości religijne w swobodnym praktykowaniu ich wiary.

Nowo uchwalona ustawa o religii i ustawa nowelizująca, która również weszła w życie kilka dni temu, zawierają liczne przykłady lekceważenia przez reżim prawnie wiążących międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka. Oprócz powszechnego obowiązku rejestracji wspólnot religijnych i innych wspomnianych już punktów, ustawa zawiera wiele przepisów, które dają władzom daleko idące uprawnienia do odrzucania wniosków o rejestrację.

Szef Państwowej Komisji do Spraw Religijnych w rozmowie z Forum 18 bronił nowego prawa, mówiąc: „Naprawdę zrobiliśmy wszystko, aby zapewnić obywatelom możliwość korzystania z ich konstytucyjnych praw [do wolności religijnej]”. Według niego nowa ustawa o religii upraszcza obowiązkową rejestrację organizacji religijnych. Chrześcijanie obawiają się, że jeśli te zmiany zostaną przyjęte, a władze będą kontynuować swoją obecną politykę, wiele kościołów zostanie zmuszonych do zaprzestania swojej działalności.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2025 Kirgistan zajmuje 47. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: Forum 18, Open Doors

za Open Doors, Polska