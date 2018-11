Kirgistan: Grożą zabiciem bo nie chce wrócić na łono islamu

„Wciąż żyję, ponieważ wielu ludzi modli się za mnie, czuję to. Dziękuję! 25-letni Eldos to były muzułmanin z Kirgistanu, który obecnie przebywa w szpitalu. 16 października trzej ekstremiści muzułmańscy pojawili się w jego domu chcąc zmusić go do powrotu na łono islamu. W wyniku tego zdarzenia został ciężko pobity tak, że jego życie było zagrożone. Został przewieziony do szpitala, gdzie niezwłocznie podjęto działania ratujące życie, które przyniosły zamierzony efekt. Jednak Eldos nawet w szpitalu nie jest bezpieczny.

Władze działają ospale, życie prawników zagrożone

Po incydencie napastnicy ostrzegli rodzinę Eldosa, aby nie zwracali się do policji i nie zgłaszali ataku. Napastnicy i ich krewni regularnie pojawiają się w szpitalu grożąc zabiciem Eldosa i jego rodziny. Chrześcijanie, którzy są przyjaciółmi strzegą Eldosa w szpitalu. Ponieważ policja najwyraźniej próbowała zatuszować sprawę, miejscowi liderzy kościoła zatrudnili prawnika. Po tym, jak jeden z wyższych rangą urzędników ogłosił już zamknięcie sprawy, zwrócił się on zarówno do państwowych służb bezpieczeństwa, jak i do stacji telewizyjnej. W efekcie, czego urzędnik został zwolniony, ale teraz również prawnik obawia się o swoje życie. Dwa tygodnie temu złożył on oficjalną skargę do Rady Bezpieczeństwa Narodowego – do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań. Jest prawdopodobne, że strona państwowa będzie uchylała się od sądowych prób wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Poważne konsekwencje

Konsekwencje ataku są nadal bardzo widoczne w życiu Eldosa. Nie może on mówić, ponieważ jego szczęka została złamana, ma trudności z oddychaniem i jedzeniem, cierpi na bóle głowy, ma ataki paniki i oznaki depresji. Starsza siostra Eldosa, która widziała go pobitego, jest straumatyzowana. Gdy doszło do ataku była w szóstym miesiącu ciąży, ale szok i stres doprowadziły do utraty dziecka. Obecnie stroni od ludzi i z bólem przeżywa każdy dzień żałoby.

„Twoja miłość i twoje modlitwy zmieniły moje serce”.

W obliczu ogromnej presji, rodzina jest bardzo wdzięczna za wszystkie modlitwy i słowa zachęty, które otrzymała podczas trwającej kampanii pisania. Dziś otrzymaliśmy następujące informacje zwrotne od wujka Eldosa Nurbka (oto fragment):

„Dziękujemy za wasze modlitwy i za to, że pomagacie nam nieść nasze brzemię” [….]! Dziękuję za tak pełną miłosierdzia reakcję na nasz ból i cierpienie! Dziękuję za słowa zachęty, modlitwy, wsparcie! Dla nas jest to prawdziwy wyraz miłości Boga! [….] Chcę, abyście wiedzieli, że wasza postawa, miłość i modlitwy zmieniły moje serce i stały się dla mnie wspaniałym przykładem otwartości na innych, którzy cierpią z powodu naśladowania Chrystusa! Wasze słowa zachęciły mnie do przezwyciężenia naszych problemów. [….] Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej wspaniałej rodziny!

Prosimy o modlitwę za Eldosa i chrześcijan w Kirgistanie:

Módl się o całkowite uzdrowienie Eldosa i jego siostry – zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Módl się, aby Bóg chronił rodzinę Eldosa, prawnika i innych zaangażowane osoby.

Módl się za władze i polityków, aby stanowczo przeciwdziałali tendencjom ekstremistycznym i chronili wszystkich obywateli kraju.

Módl się za napastników i ich rodziny, aby Jezus otworzył im oczy i uwolnił ich od nienawiści.

źródło: Open Doors Polska