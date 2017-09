Kierra Sheard – Free

Kierra Valencia „Kiki” Sheard (ur. 20.06.1987) prowadząca program radiowy amerykańska wokalistka muzyki gospel. Jej mama, Karen Clark Sheard, jest członkiem zespołu „The Clark Sisters” a dziadek, Mattie Moss Clark, przewodzi chórowi. Kierra pojawiła się na scenie muzycznej z debiutanckim albumem „I Owe You” w roku 2004 choć już wcześniej można ją było usłyszeć na płytach mamy. Hitowy singiel „You Don’t Know” został napisany w okresie kiedy jej mama otarła się o śmierć po niespodziewanym zakrzepie krwi.

Od najmłodszych lat otoczona była rodziną, muzyką i wiarą

a już w wieku 6 lat zaczęła śpiewać w chórze w kościele, którego pastorem był jej ojciec. Już w tamtym okresie wykazywała niezwykły talent wokalny odziedziczony co matce oraz ciotkach. W wieku 10 lat zaśpiewała „The Will of God” na solowym albumie matki a piosenka ta wygrała w kolejnym roku Nagrodę Stellar za najlepszy występ dziecięcy. W kolejnych latach Kierrę można było usłyszeć zarówno na płytach matki jak i ciotki. Po debiucie z 2004 roku przyszedł czas na kolejne płyty. I tak zaraz po skończeniu szkoły Sheard nagrała drugą płytę „This Is Me”, która poszybowała na 1 miejsce Top Gospel Albums listy Billboard. Płyta została także nominowana do Nagrody Grammy w 2006 roku. Lata 2008 – 2014 to aż trzy kolejne płyty: „Bold Right Life” (2008), „Free” (2011) i „Graceland” (2014), który został nominowany do Nagrody Stellar w następnym roku. Wraz z rodziną Kierra pojawiła się także w serialu pn „The Sheard” emitowanym przez telewizję BET.

Shepard jest absolwentką Wayne State University w Detroit, Michigan, gdzie otrzymała tytuł licencjata w języku angielskim. Choć jej harmonogram koncertowy został ograniczony ze względu na studia, Sheard udało się wyruszyć w trasę po Japonii wraz z matką.

Płyta „Free” to czwarta z kolei produkcja wokalistki i jednocześnie pierwsza zawierająca nagrania na żywo. Kierrę uzupełnia w nagraniach chór a całość wydana została przez jej brata. Jak twierdzi Andy Kellman z „AllMusic” jest to najodważniejsza i najbardziej różnorodna płyta artystki pełna współczesnych dźwięków gospel, pop-R&B, tanecznych a nawet rockowych.

Na krążku 14 utworów:

1. „Intro (I Am Free)”

2. „WAR”

3. „Mighty”

4. „You Are”

5. „Interlude”

6. „Desire”

7. „Free”

8. „Indescribable”

9. „People”

10. „Victory”

11. „Believers Evolved”

12. „Back 2 Earth”

13. „Lane”

14. „Since I Found Christ”

Źródło opr.: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_%28Kierra_Sheard_album%29, https://en.wikipedia.org/wiki/Kierra_Sheard

Wykonawca: Kierra Sheard

Tytuł płyty: Free