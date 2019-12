Kenia: 9 chrześcijan zamordowanych, nie chcieli przejść na islam

W Kenii, co najmniej dziewięciu chrześcijan zostało w ostatnim czasie zamordowanych z powodu odmowy złożenia islamskiego wyznania wiary, Shahady.

International Christian Concern (ICC) informuje w specjalnym raporcie, że na początku bieżącego miesiąca w północnowschodniej Kenii doszło do ataku na jadący do Mandery autobus, którym podróżowało dziewięciu chrześcijan. Oddzielono ich od pozostałych pasażerów i zabito. Gdy nie chcieli wypowiedzieć islamskiego credo, Shahady, „byli wyprowadzani z autobusu i zabijani strzałem z bliskiej odległości. Uważa się, że sprawcami byli bojownicy al-Shabaab”.

Dwóch pasażerów jest zaginionych. Miejscowe władze sądzą, że również zginęli z rąk bojowników.

Według raportu ICC, osoby, których zabójstwo potwierdzono, to: Athanus Kiti, Enos Odhiambo, Kelvin Mandela, Wisely Meli, Tikane Kasale, Leonard Mukanda, Francis Mbuvi, Rodgers Machuka i Anchari Okerosi. Dwoje zaginionych to: Emmanuel Barasa i Nathan Bett.

Jeden z pasażerów zawdzięcza ocalenie jadącemu z nim muzułmaninowi, który tuż po ataku na autobus dał mu somalijskie ubranie. Oceniając po wyglądzie, napastnicy wzięli go za muzułmanina. W sierpniu, grupa zaniepokojonych muzułmanów udaremniła atak terrorystów al-Shabaab na chrześcijańskich robotników pracujących na budowie szpitala. Ostrzeżeni przez nich robotnicy uciekli, dzięki czemu ocalili życie.

„Jesteśmy głęboko zasmuceni, słysząc o morderstwach kenijskich chrześcijan, którzy po prostu załatwiali swoje codzienne sprawy” – powiedział Dede Laugesen, dyrektor wykonawczy Save the Persecuted Christians. „Muzułmanie muszą głośno mówić o tych na pozór niekończących się, bezsensownych zabójstwach niewinnych ludzi, którzy mają inne przekonania, niż oni. Wolność religii czy wiary to uniwersalne prawo człowieka, które wszyscy muszą chronić i promować ze względu na pokój i dobrobyt. To musi się skończyć, ale tak się nie stanie, dopóki muzułmanie masowo nie zażądają zakończenia przemocy wobec innych w imię religii, co z reguły przynosi efekt”.

Atak terrorystyczny skomentował Ibrahim Ali Roba, gubernator stanu Mandera: „Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o haniebnym ataku na autobus, do którego doszło dzisiaj około piątej po południu w pobliżu Kotulo w Wajir, i w którym dziesięciu pasażerów zostało zabitych lub zaginęło. Otrzymałem informację, że podejrzani o ten czyn wojownicy al-Shabaab dokonali tchórzliwej segregacji zamiejscowych, jadących z Nairobi do Mandery. To ogromnie smutne i po ludzku niepokojące, że po raz kolejny oddzielili miejscowych od zamiejscowych, by zabić tych, którzy w ich ocenie nie są stąd”.

Do ataku doszło zaledwie miesiąc po zajściu w Manderze, gdy ośmiu robotników budowlanych zdołało bezpiecznie uciec z zasadzki somalijskich bojowników al-Shabaab, dokonanej na ich furgonetkę na drodze z Elwak do Kotulo.

Według ICC, w północnowschodniej Kenii często dochodzi do ataków terrorystów na autobusy, podczas których napastnicy segregują pasażerów według tożsamości wyznaniowej, po czym zabijają wszystkich chrześcijan.

W 2018 roku, w podobny sposób zginęli na drodze z Garissy do Masalani Fredrick Ngui Ngonde i Joshua Ooko Obila, którzy odmówili wyrecytowania islamskiego wyznania wiary.

W 2015 roku, na Uniwersytecie Garissy, napastnicy zastrzelili 148 studentów, oszczędzając wszystkich muzułmanów. W tym samym roku, bojownicy al-Shabaab zastrzelili muzułmańskiego nauczyciela Salah Farah, który stanął w obronie chrześcijańskich pasażerów, oddzielonych od reszty i przeznaczonych do egzekucji.

W 2014 roku, dwudziestu ośmiu nauczycieli, jadących do Nairobi na święta Bożego Narodzenia, zostało zmuszonych do wyrecytowania islamskiego wyznania wiary i zabitych.

„Modlimy się za rodziny ofiar i o pokój w regionie, w którym obserwuje się wzrost przemocy wobec chrześcijan, którzy po prostu próbują przetrwać” – powiedział Nathan Johnson, dyrektor regionalny ICC w Afryce. „Mamy nadzieję, że rząd podejmie skuteczne działanie, by powstrzymać bezsensowne zabójstwa tak wielu chrześcijan w Kenii, dokonywane przez islamskich ekstremistów takich jak al-Shabaab. Chwalimy Boga, który jest schronieniem i mocną twierdzą dla naszych prześladowanych braci i sióstr w Chrystusie, którzy nadal tyle cierpią”.

Zgodnie z listą World Watch przygotowaną przez Open Doors USA, Kenia znajduje się na czterdziestym miejscu wśród pięćdziesięciu krajów świata, w których naśladowanie Jezusa Chrystusa jest najbardziej niebezpieczne.

Autor: CBN News

Źródło: CBN News