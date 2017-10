Kazachstan: Zakaz działalności dla kościołów

W sezonie wakacyjnym sądy zakazały wielu wspólnotom religijnym podejmowania przez okres trzech miesięcy jakichkolwiek działań, w tym odbywania nabożeństw.

18 sierpnia sąd nałożył grzywnę na protestancki kościół Nowego Życia w mieście Ust-Kamienogorsk i zakazał jego działalności, ponieważ jego członkowie śpiewali pieśni religijne na letnim obozie. Jak powiedział Eldar Meirbajew z Regionalnego Wydziału Spraw Religijnych, kościół powinien był uzyskać pisemną zgodę na śpiewanie pieśni, lecz tego nie uczynił, w związku z czym potraktowane zostało to jako wykroczenie. Kościół złożył apelację od wyroku.

10 lipca sąd w okręgu Ałmaty nałożył grzywnę na pastora Marata Tlegenowa oraz pięciu odwiedzających go obcokrajowców za prowadzenie nielegalnej “działalności misyjnej”. Dwa dni wcześniej przeprowadzili oni nabożeństwo wraz z chrztem na świeżym powietrzu. Grzywna została nałożona na wszystkie osoby, a wobec jednego obcokrajowca wydano nakaz deportacji. Sąd zakazał również działalności wierzącym przez kolejne trzy miesiące.

Społeczności religijne w Kazachstanie otrzymują stały zakaz prowadzenia działalności,

jeśli zostaną uznane za “ekstremistyczne” czy “terrorystyczne” lub jeśli popełnią kolejne wykroczenie przeciwko restrykcyjnemu prawu religijnemu. Kazachstan, pomimo podpisanych przez siebie zobowiązań międzynarodowych dotyczących praw człowieka, zakazuje prowadzenia jakiejkolwiek działalności religijnej, jeśli nie ma na nią oficjalnego pozwolenia urzędowego.

Módlmy się, aby chrześcijanie w Kazachstanie mogli dalej czcić Boga poprzez swoje codzienne życie i doświadczać Jego obecności. Wstawiajmy się również za sędziami i urzędnikami, aby Duch żywego Boga dotykał ich serc i prowadził ich do opamiętania. Módlmy się, by świadectwo wiary chrześcijan, przyczyniało się do osobistego poznania Boga przez tych, którzy Go jeszcze nie znają.

Źródło: Forum 18 News Service

za Głos Prześladowanych Chrześcijan