Kazachstan: Trwa przejmowanie mienia kościołów

17 września sąd w Ałmaty podtrzymał wcześniejszą decyzję o przejęciu dwóch budynków będących własnością kościoła protestanckiego Nowe Życie. Nieruchomości służyły jako miejsce modlitwy, a także wsparcia osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

Przejęcie poprzedziło aresztowanie i skazanie trzech pastorów kościoła. W październiku zeszłego roku otrzymali wyroki do pięciu lat więzienia za rzekome „powodowanie szkód psychicznych” i zaangażowanie w nielegalne zrzeszenia. W orzeczeniu sąd nakazał też konfiskatę kościelnego mienia.

Skonfiskowane mienie nie należało do oskarżonych pastorów,

a kościół nie miał w sądzie przedstawicielstwa prawnego, gdy wydano orzeczenie, dlatego kościół zamierza złożyć skargę. Są też plany odwołania się od wyroku dla pastorów, co będzie mieć wpływ na wynik dotyczący kościelnego mienia.

W innym przypadku, Kościół Łaski w Nur-Sultan poszedł do sądu, by zaskarżyć konfiskatę ich własności, przejętej przez rząd w celu zrobienia miejsca dla przedszkola. Jednak 7 września sędzia odrzucił ich skargę. Kościół dostał miesiąc na złożenie apelacji.

Módlmy się, by sądy dostrzegły pozytywny wpływ, jaki te kościoły miały na swoje społeczności, i uchyliły wyroki. Prośmy Pana, by obdarzył mądrością liderów obydwu zborów, którzy próbują znaleźć prawne wyjście z sytuacji, w jakiej się znaleźli. Niech Pan będzie ich „ucieczką i siłą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą” (Ps 46,1), wspierając w ten sposób także członków ich rodzin i zborów. W oczekiwaniu na Bożą sprawiedliwość, niech wykorzystują wszelką okazję, by dzielić się wiarą z innymi.

Źródło: Forum 18

za Głos Prześladowanych Chrześcijan