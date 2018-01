Kazachstan: Nowe prawo to nowe restrykcje dla chrześcijan

Kazachstan jest o krok od wprowadzenia w życie zmian w prawie, które przyniosą kolejne obostrzenia dla wolności religii i przekonań. Planowane nowelizacje prawa religijnego z 2011 roku, kodeksu administracyjnego oraz wielu innych aktów prawnych będą oznaczać między innymi konieczność ponownej rejestracji wszystkich wcześniej zarejestrowanych organizacji religijnych, innych niż muzułmańskie i prawosławne, kolejne ograniczenia w zakresie edukacji religijnej i głoszenia przekonań, a także bardziej restrykcyjną cenzurę literatury.

Komitet do Spraw Religijnych odmówił wyjaśnienia, dlaczego wprowadza się nowe ograniczenia

zamiast usuwania istniejących, skoro już one pozostają w sprzeczności z przyjętymi przez Kazachstan zobowiązaniami w dziedzinie ochrony praw człowieka. Spośród 1300 chrześcijańskich organizacji, które ubiegały się o rejestrację zgodnie z dotychczasowym prawem religijnym, tylko 495 zostało formalnie uznanych. Eksperci ostrzegają, że jeśli zaproponowane zapisy prawne wejdą w życie, mogą doprowadzić do zamknięcia w Kazachstanie wielu organizacji religijnych.

Módlmy się, by kazachscy prawodawcy dostrzegli korzyści płynące z przyznania obywatelom ich kraju wolności religijnej oraz konsekwencje przyjęcia proponowanej nowelizacji. Módlmy się, by kazachscy chrześcijanie mocno trzymali się Słowa Boga, by ich rodacy mogli rzeczywiście odkryć w Chrystusie „Drogę, Prawdę i Życie” (Jn 14,6).

za Głos Prześladowanych Chrześcijan