Kazachstan: Naloty policyjne w kościołach

Władze zwiększają ucisk wspólnot chrześcijańskich.

Od kilku tygodni dochodzi do licznych i niezapowiedzianych nalotów policyjnych na chrześcijańskie wspólnoty w Kazachstanie. 16 kwietnia, w niedzielę wielkanocną, przeprowadzono naloty w co najmniej dwóch kościołach baptystycznych. Funkcjonariusze wtargnęli na nabożeństwa dwóch kościołów w mieście Temirtau w centrum kraju oraz w Taras na południu Kazachstanu. Bez wyroku i oskarżenia nałożyli karę grzywny o równowartości około dziewięciu średnich miesięcznych płac.

Kampania przeciwko zgromadzeniom bez zgody państwa

Wcześniej sąd w Almaty, największym mieście Kazachstanu, wydał trzymiesięczny zakaz zgromadzeń dla jednej z ewangelicznych wspólnot (od 13 kwietnia do 12 lipca). Do tego doszła kara grzywny za przeprowadzenie nabożeństwa pod innym adresem niż oficjalnie zarejestrowany. Przedstawiciel urzędu do spraw religijnych w Almaty, Karshyga Malik, powiedział w rozmowie z organizacją praw człowieka Forum 18, że od początku roku doszło do 33 postępowań przeciwko wspólnotom chrześcijańskim. Karani mają być wszyscy, którzy przeprowadzają zgromadzenia lub rozdają literaturę chrześcijańską bez zezwoleń państwowych lub rozmawiają z innymi o swojej wierze bez pozwolenia władz. Władze Kazachstanu nalegają – wbrew ratyfikowanym przez państwo zobowiązaniom wobec międzynarodowych dokumentów praw człowieka – aby wspólnoty religijne mogły zgromadzać się tylko po państwowej rejestracji.

Coraz więcej kar grzywny bez wyroku sądu

Dmitry Yantsen z Rady Kościołów Baptystycznych w Kazachstanie powiedział w jednym z radiowych wywiadów o „nowej fali” nalotów na wspólnoty baptystyczne w całym kraju. Policja i sądy nałożyły od początku roku około 20 kar grzywny. W wielu przypadkach kary są nakładane bezpośrednio przez policję, bez procesów sądowych. Jest to prawnie dozwolone, od 2015 roku jest to zakwalifikowane tylko do wykroczeń. Można wprawdzie składać w sądzie odwołanie od kary, jednak jest to o wiele trudniejsze niż w normalnym postępowaniu sądowym.

Kazachstan zajmuje obecnie 43 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań wśród krajów, w których chrześcijanie są narażeni na wysoki stopień prześladowań.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Kazachstanie!

• Dziękujmy za chrześcijan w Kazachstanie, którzy mimo trudności trwają w wierze.

• Módlmy się o przychylność władz wobec chrześcijan.

• Módlmy się o mądrość dla wierzących w obliczu rosnącej inwigilacji.

Źródło Open Doors, World Watch Monitor, Forum 18

Tłumacz Alicja Gubernat