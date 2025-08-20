Katy Nichole wydaje swój drugi album „Honest Conversations”

Katy Nichole – artystka z platynowym certyfikatem RIAA i laureatka nagrody Dove – wydała właśnie swój długo wyczekiwany, drugi album Honest Conversations w barwach Centricity Music, zatytułowany Honest Conversations. Płyta jest już dostępna we wszystkich serwisach cyfrowych i streamingowych.

Na nowym, 12-utworowym krążku Katy Nichole śpiewa prosto z serca, nie ukrywając swoich emocji ani myśli. Otwarcie mierzy się z własnymi lękami i niepewnościami, mówi o marzeniach i przełamuje tabu związane z problemami psychicznymi. Ta szczerość zyskała uznanie słuchaczy na całym świecie – artystka może pochwalić się setkami milionów odtworzeń, licznymi nagrodami, przebojami numer jeden na listach radiowych oraz entuzjastycznymi recenzjami.

Producentem albumu Honest Conversations jest nominowany do GRAMMY Jeff Pardo. Honest Conversations zawiera m.in. viralowy przebój „When I Fall” – z ponad 200 milionami wyświetleń na TikToku, wyróżniony nominacją do Dove Awards 2025 – a także utwory „Honest Conversation” i „Learning How to Love Myself”, poruszające tematy depresji, zwątpienia i akceptacji siebie. Z kolei „Have Your Way” i „I Found Jesus” to zapis duchowej drogi Katy Nichole, a „My Dreams” to osobista refleksja nad realizacją marzeń i nieustanną walką z lękiem.

– Muzyka to uniwersalny język, który daje nam bezpieczną przestrzeń w najciemniejszych chwilach – mówi Katy Nichole. – Wiele razy uratowała mi życie. Dlaczego? Bo Bóg rozumie mnie lepiej niż ktokolwiek inny i wiedział, że potrzebuję piosenki, gdy nic innego nie mogło do mnie dotrzeć. Czasem to jedno słowo czy melodia trafiają do nas dokładnie wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujemy. Gdy zaczęłam pisać piosenki, wiedziałam, że chcę tworzyć coś, co ma znaczenie. Nawet jeśli miałoby to pomóc tylko jednej osobie – warto było.

– Mam nadzieję, że te utwory dotrą do was właśnie tam, gdzie teraz jesteście, i będą początkiem waszego procesu uzdrowienia – dodaje. – Niezależnie od tego, przez jaki czas przechodzicie – pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami.

Katy Nichole dwukrotnie przeszła poważną operację kręgosłupa w wieku nastoletnim, jednocześnie zmagając się z problemami psychicznymi. W tym trudnym czasie oparciem były dla niej wiara i muzyka. Dziś dzieli się swoim przesłaniem: „To moje doświadczenie życiowe. Będę się uzdrawiać aż do końca moich dni. Ale w tym wszystkim będę szukać piękna i sensu.”

Artystka promuje swój nowy materiał podczas trasy koncertowej, wykonując m.in. „When I Fall” oraz swoje wcześniejsze przeboje – „In Jesus Name (God of Possible)”, „Hold On” i „God Is In This Story” z przełomowego debiutu Jesus Changed My Life. Po niedawnym, wyprzedanym koncercie K-LOVE Live w Nowym Jorku u boku TobyMaca i Jeremy’ego Campa, Katy wystąpi 23 sierpnia na największym chrześcijańskim festiwalu muzycznym świata w Ark Encounter, a następnie na innych letnich festiwalach. Jesienią pojawi się na scenie wydarzeń Women of Joy, gdzie towarzyszyć jej będą m.in. Candace Cameron Bure, Lysa TerKeurst, Jackie Hill Perry i Annie F. Downs.

