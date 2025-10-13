Katy Nichole i „Healing Now”

30 września Katy Nichole – laureatka nagrody Dove i artystka ze statusem platynowej płyty RIAA – zaprezentowała oficjalny teledysk z tekstem do utworu „Healing Now”. Piosenka pochodzi z jej drugiego albumu wydanego przez Centricity Music, zatytułowanego Honest Conversations, który ukazał się 15 sierpnia.

Na nowym, 12-utworowym krążku Katy Nichole śpiewa prosto z serca, nie kryjąc emocji ani myśli. Bez cenzury mierzy się z własnymi lękami, otwarcie mówi o niepewności i marzeniach. Ta szczerość porusza słuchaczy na całym świecie – artystka zdobyła setki milionów odsłuchów, liczne nagrody, pierwsze miejsca na listach przebojów i uznanie krytyków.

– Muzyka to uniwersalny język, który daje nam bezpieczną przestrzeń w najciemniejszych chwilach – mówi Katy Nichole. – Wielokrotnie ratowała mi życie. Dlaczego? Bo Pan Bóg rozumie mnie lepiej niż ktokolwiek inny i wiedział, że wtedy, gdy nic innego do mnie nie docierało, potrzebowałam właśnie piosenki. Czasem jedno słowo albo melodia trafiają dokładnie tam, gdzie jesteśmy – wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Kiedy zaczęłam pisać, wiedziałam, że chcę tworzyć utwory, które mają znaczenie. Nawet jeśli miałyby pomóc tylko jednej osobie – to i tak było warto.

– Mam nadzieję, że te piosenki spotkają się z tobą dokładnie tam, gdzie jesteś, i staną się początkiem twojej drogi do uzdrowienia – dodaje. – Bez względu na to, przez jaki etap życia przechodzisz, pamiętaj: nigdy nie idziesz sam.

